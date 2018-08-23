Hayır, şaire uyup "nereye giderseniz gidin o şehir sizi takip edecek" falan demeyeceğim! Fakat dikkat ediyorum; kimse ait olduğu "hayat tarzı"ndan kaçmaya cesaret edemiyor. Hatta aklına bile getirmiyor. O halde kendinizi aldatmayın; ortada bir "kaçıp kurtuluş" yok!

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"na dört elle sarılıpdeğişmesinden korkanlarakızmamak gerek. Halleri anlaşılır. Çünkü! Ambalaj öyle bir sarıp sarmalıyor, öyle güzel örtüyor ki, içindeki boşluğu kimse fark edemiyor.Hayatına nasıl baktığın, nasıl anlamlandırdığın, nasıl yaşamak istediğin meselesi çok önemli... Doğru! Zaten sorarsan, herkes farklı şeyler söylüyor bu konuda. Ama bakarsan görüyorsun ki, minik farklar bir yana herkes üç aşağı beş yukarıyaşıyor. Yenildiğimiz yerlerden biri burası işte! ""ya sokulduğumuz, törpülendiğimiz, sözlerle oyalanıp eylemde kısırlaştırıldığımız yer burası!.. Neden? Bunu anlamak için "" köleliğine ve "" gerçeğine odaklanmak gerek...Yoğun arzu, tutkulu bağlılık, derin hayal kırıklıkları, uykusuz geceler, kuşku nöbetleri ve yorgunluklar, mutluluk ile mutsuzluk arasında hızla gidip gelmeler... Söyleyin bakalım,bu halleri nerede yaşıyor? Aşkında mı? Hayır!Günümüz insanı çalışmaktan arta kalan zamanlarında çevresindeki haz kaynaklarını ve tatmin odaklarını araştırıyor. Sanki bir ses ona "!" diyefısıldayıp duruyor. O yüzdenhep diken üstünde. O yüzden çok "" biri.!.. Bize ""nin incelikleriniöyle güzel gösteriyorlarki... Laf olsun diye değişmeye,değişim uğrunadeğerli eskileri terk etmeyebir kedi gibi inatla direnebildikmi hiç?diyorlar. Onlarca yılboyunca okurlarına bunutavsiye eden yazarlar biliyorum. Hem kendileri, hem de okurları hâlâ mutsuz. Dönüp, nerede yanlış yaptık, diye de sormuyorlar... Oysa başkalarının figüran olmaktan öteye gitmediği bir hayat berbat bir yalnızlıktır. Üstelik kimse kendine bakamaz! Yalandır! Göz başkasını görür, kalp başkasını sever ve insan ancakyoluyla "" bulur..