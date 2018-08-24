Ummak, hayal etmek, âşık olmak, özlemek... En hakiki yanlarımızı temsil eden bütün bu hallere biraz daha derinden bakın! O zaman ürpererek göreceksiniz ki, hepsi "Büyük Bekleyiş"in parçaları ya da taklitleridir! Zaman her seferinde ileriye doğru fırlatılmıştır; güçlü bir davete kulak vermiş gibiyizdir... Hep bekleriz. Hayır, ölümü değil! Doğumun bizi kopardığı "yer"e geri dönüşü; vuslatı bekleriz.

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