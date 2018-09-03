Sosyal medya gevşek durmaya, saflığa, bağlanmaya gelmiyor.

Orası masumiyet alanı değil.

İyi niyet gölgede kalıyor, her şey hesap kitaba dayanıyor.

Hele pek masum, pek zararsız, pek düzgün ve herkesin kalbini çalıyor görünen hesaplar var ya, hepsinden şüphelenmeli!

Paranoya teklifinde bulunmuyorum, hakikati söylüyorum. Test ettim, sorguladım ve maalesef bu gerçekle yüzleştim.

Mesela sürekli İstanbul'un çirkinleşmesinden dem vuran bir Twitter veya Facebook hesabı mı gördük mü, peşine yazılıveriyoruz.

Eh, hangimiz bu çirkinleşmeden şikâyetçi değiliz ki?

Ama detaylara dikkat ermiyoruz.

Adam Pensilvanya'dan komut alıyor, Londra'dan yazıyor.

Gerçekte fotoğraflarını koyduğu sefil haldeki tarihi çeşmeler falan o Fetöcü alçağın umurunda değil. O gelecekte gaz vereceği toplumsal hoşnutsuzluk kampanyalarına destekçi kazanmakla meşgul.

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Belki fark etmişsinizdir...Şu sıralar sosyal medyada birdenbire "" konusu gündeme çıktı.Sanırsınız ki, Türkiye'den değil de ABD'den söz ediliyor...Malum ABD'de Hollywood ünlülerinin de katıldığı aşı karşıtı büyük bir örgütlenme var.Ama burası Türkiye.Ne oldu peki? Geçen nisan ayında(ki hepsi problemli medya kampanyalarının mimli odakları) birdenbire "" diye haberler yapmaya başladı.Sonrasında ister istemez hekimler devreye girdi ve çocuklarını aşılatmaktan kaçınmanın çok ciddi sağlık sorunlarına yol açacağını anlatmaya başladılar.Geçenlerde birkaç ay içinde aşı konusunda Twitter'da geldiğimiz noktaya bir göz atayım dedim ki...Dikkat eden için...Takkenin düşüp kelin görünmeye başladığı yer ortadaydı.Mesela bir ikikonuyla ilgili her yazışmaya dahil oluyor ve"Suriye'den aşı olmamış milyonlarca insanı aramızasoktular, kızamık arttı" diyordu. Belli ki,açık.İşin ilginç yanı..." diyen hesapların da daha önce attıkları tvitlere bakılıncaoldukları anlaşılıyordu.Sürekli ne diyorum?..Özellikle şu günlerde...