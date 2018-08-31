Daha önce de yazdım...

Tekrarlayayım...

Dışarıda ne oluyorsa, içeride (burada) bir karşılığı var.

Tabii içerdeki olaylar ve siyasi/sosyal aktörler de dışarıda bir karşılık buluyorlar.

Bu çerçevede ilk söyleyeceğim şu...

Dünyada bütün ayarlar (1940'ların sonunda oluşan siyasal/ finansal denge) bozulurken bizde süt liman bir ortamın sürmesi mümkün müydü?

Şimdi zeminlerin kaydığı ve yeni şeylerin test edildiği bir dönemdeyiz.

O yüzden şaşırıp duruyoruz ama daha neler, neler göreceğiz!

Malum, detay görünen konulara daha çok önem veriyorum, oradan iki misal vereceğim.

Eh, detay deyip geçmemeli...

Çünkü çoğu zaman ayağımızı kaydıran küçük bir muz kabuğu, tökezletip sonra yere kapaklatan bir çakıl taşıdır.

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