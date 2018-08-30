"Para tuzağı" denen şeyler nedir, nelerdir biliriz...

Yeni cep telefonu teknolojilerinin, Sevgililer Günü gibi kitleselleşmiş tüketim ayinlerinin ve kelliği önlemekten cildi gençleştirmeye çeşit çeşit iddiası olan kozmetik endüstrisinin birer "para tuzağı" oldukları konusunda herkes hemfikir, değil mi?

Bütün bunlardan farklı olarak bir de "paranın tuzağına gelmek" diye bir şey var...

O zaman hayatı algılama biçimimiz değişiyor. Sabah akşam para hesapları yapmaya, baktığımız her yerde para görmeye, bütün meseleleri paraya endekslemeye başlıyoruz.

Yalnız insanlar için mi geçerli bunlar? Hayır, devletler ve toplumlar için de geçerli.

Hakkında laf etmesi kolay ama kaçınması zor bir tuzak.

Hele dostun geçinenler seni o tuzağa itiyorsa...

Şu anda başımızdaki "para/kur krizi" işte tam da böyle bir şey!

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