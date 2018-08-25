Hangi tatil yılın geri kalanını temize çekebilir?

Mümkün mü? Asla...

Hangi tatil, tatile çıkmadan önce biriktirdiğimiz kırgınlıklarımızı, çatışmalarımızı, endişelerimizi silip yok edebilir?

Hiçbiri...

Hangi tatil yerinde kendimizi sürekli oradaymışız, orada kalacakmışız gibi hissederiz?

Hiçbirinde...

Hele tatilin bitimine yakın üzerimize geri dönüşün ağırlığı çökmez mi?

İsmi üzerinde işte!

Tatil.

İhtiyaçtır, hoştur ama esas olana verilmiş bir "ara"dır sadece.

O halde sormak gerek...

Üç yüz elli günümüzü on beş günlük tatil mutluluğunu planlayarak geçirmek nasıl tuhaf bir iştir?

Tatilimiz güzel geçsin diye harcadığımız onca enerjinin bir bölümünü işimizin, gücümüzün güzelleşmesine ayırsak daha iyi olmaz mı?

Hazır, tatil mevsimi biterken ve bayramı tatil yaparak geçirenler dönmeye başlamışken bu konuyu zihnimizde bir kez daha tartalım istiyorum.

Elbette biliyorum, artık Instagram var...

Eskisi gibi değil tatiller.

En azından görüntüyü kurtarıyoruz; fotoğraflarımız hep mutlu!