Bayram'da hafifçe tenhalaşmış İstanbul'un hoşluğunu yaşadım. Bayram ziyaretlerinin trafik çilesinden uzak kalması güzeldi. Şimdi kısa bir ara vereceğim. Gelecek perşembe yine bu köşedeyim. Hoşça kalın!
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