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HAŞMET BABAOĞLU
25 Ağustos 2018, Cumartesi HAŞMET BABAOĞLU

Kısa bir ara

'da hafifçe tenhalaşmış İstanbul'un hoşluğunu yaşadım. Bayram ziyaretlerinin trafik çilesinden uzak kalması güzeldi. Şimdi kısa bir ara vereceğim. Gelecek perşembe yine bu köşedeyim. Hoşça kalın!

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