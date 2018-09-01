Göksu tarihi mesiresi nihayet doğru düzgün bir parka dönüştürülüp halka açıldı.

Sık ağaçlı alanlar, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, yemyeşil bir peyzaj...

Daha ne isteriz! Park sayesinde semtin ruh hali düzeldi, canlandı.

Fakat geçen gün yürüyüş yaparken pek tanıdık görüntülerle karşılaşınca, işin rengi değişti.

Çöpler çöp kutularının bulunduğu yere kadar götürülmüş ama dışarıya bırakılmış.

Piknikçiler dört torba çöpleri varsa, iki torbasını bırakıp gitmiş.

İlginç olan, tertemiz giyimli üç genç kızın çöplere üç adım mesafede (arkaları dönük olarak) çimlere oturmuş sohbet ediyor olmalarıydı.

Belli ki, onlar için hayat da fotoğraf gibiydi: "Kadraj"a girmeyen şey yok sayılıyor, hiç değerlendirmeye alınmıyordu.

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