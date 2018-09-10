Aklımda bugün kızılçam ormanının orta yerinde geçen akşamları anlatmak vardı.

Rüzgâr biraz arttığında bütün seslerin açık deniz seferinde bir yelkenliyi andırdığını mesela...

Yukarılarda dağın eteklerine yapışmış akçakesme makiliklerinin hışırtılarını...

Okaliptüsleri, sedirleri, günlük ağaçlarını...

Deniz suyuna karışan tatlı su kaynaklarının buz gibi suyunu yazacaktım...

Eh üç günlüğüne şehirden iyice uzağa kaçmıştım ya, dönünce yazdıklarım bunlar olsun istemiştim.

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