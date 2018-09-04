"Niye çöplerinizi buraya bırakıyorsunuz, yüz metre ilerde konteynırlar var" diye sordum...

Festival için arkadaşlarıyla birlikte sahildeki kampa gelen genç kadın yüzüme çok tuhaf bir şey söylemişim gibi bakarak mırıldandı:

"Belediyenin ne işi var, toplasın!"

Dikkatimi çekti, biri hariç arkadaşları da ona katıldılar.

Sadece aralarından bir delikanlı toparlanıp yeme içme kaplarını ve pet şişeleri toplamaya başladı. Haline tavrına bakan az sonra çok ağır bir yük taşımaya hazırlandığını düşünürdü.

***

***