Temmuz ayında "ABD, İsrail, Mısır ve Suudiler yavaş yavaş Gazze'yi Sina'ya taşıma planlarını hayata geçirirlerse şaşırmayalım" diye yazmıştım.

Geçen hafta gelen haberler bazı Hamas yetkilileri ile İsrail arasında Sina'ya açılım konusunda uzlaşmaya varıldığı sinyallerini taşıyordu.

Hatta Sina'da Filistinliler için bir havaalanı inşa edileceği dahi söyleniyor.

Bir iki gün önce de ABD'nin FilistinÜrdün konfederasyon planı dışarıya sızdı.

Dünya egemenlerinin karanlık tezgâhları artık çok hızlı işliyor.