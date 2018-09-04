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HAŞMET BABAOĞLU
04 Eylül 2018, Salı HAŞMET BABAOĞLU

Filistin planı

Temmuz ayında "ABD, , Mısır ve Suudiler yavaş yavaş 'yi Sina'ya taşıma planlarını hayata geçirirlerse şaşırmayalım" diye yazmıştım.
Geçen hafta gelen haberler bazı yetkilileri ile İsrail arasında Sina'ya açılım konusunda uzlaşmaya varıldığı sinyallerini taşıyordu.
Hatta Sina'da liler için bir havaalanı inşa edileceği dahi söyleniyor.
Bir iki gün önce de ABD'nin FilistinÜrdün konfederasyon planı dışarıya sızdı.
Dünya egemenlerinin karanlık tezgâhları artık çok hızlı işliyor.

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