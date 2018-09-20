Asıl "düşüş" bu olmalı!

Düşmenin şıklaştırılması...

Yere kapaklanmanın sevimli bir sahne gösterisi ve bulaşıcı bir moda haline getirilmesi...

Bu virüs hızla yayılıyor ve insan biraz geriye çekilip baktığında endişeye kapılıyor. Kim bilir daha ne modalar çıkacak, ne hallere girilecek?

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Efendim, olay Rus Dj Smash'ın başının altından çıkmış ama aslındaymiş de...Malikânelerinde merdivenlerden yuvarlanışlarının, özel uçaklarından inerken yere serilişlerinin fotoğraflarından oluşuyormuş da...alışveriş yaptığı Simit Sarayı'nın önünde düşerek bu modaya "" bir hava katmış da...Geçin bunları!..Komplo teorisyeni olmaya gerek yok.Bana öyle geliyor ki, basbayağı global bir operasyon yürütülüyor üzerimizde.Sanki bazı odaklar sosyal medya yoluyla kitlesel bir "" ve "" deneyi yapıyor.Bir önceki sosyal medya trendini burada azıcık sorgulayıp eleştirmiştim...hatırlayacaksınız.Saçmalığı ve tehlikesi bir yana, ortada gerçekten estetik bir şey de yoktu.Ama ne gördüm?"Ne kadar haklısınız, bu ne saçmalık!" diye mesaj gönderen takipçilerimin bazıları bir iki hafta sonra aynı akıma uyup instagrama videolarını koydular.Demek ki, durum ciddi.Güle eğlene ve bir yandan daAlbert Camus'nün "" romanının son satırları aklıma geliyor, o yüzden uzatmadan susuyorum:"Artık çok geç, hep çok geç olacak!"