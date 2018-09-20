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HAŞMET BABAOĞLU
20 Eylül 2018, Perşembe HAŞMET BABAOĞLU

Tiflis’te Pentagon biyolaboratuvarı!

Yeni bir dünya hazırlanıyor, o kesin!
Peki egemenler bu uğurda çok tehlikeli yolları dahi deneyebilirler mi?
Kimi "sızıntılar" maalesef bunu düşündürüyor.
Bizim medyaya pek yansımadı ama bir Bulgar gazeteci;
Dilyana Gaytanziyeva ABD'li diplomatların Gürcistan'a diplomatik kargo kılıfı altında "hastalık taşıyıcı organizmalar" (Patojenler) getirip götürdüklerini ortaya çıkardı.
Olay çarpıcı.
Fakat daha çarpıcı olan, bu sayede ABD'nin başkent Tiflis yakınındaki hava üssünde Pentagon'a bağlı bir biyolaboratuvar kurduğunun anlaşılmasıydı.
Şimdi soru şu: ABD, kendi vatandaşlarını tehlikeye atmamak için, bulaşıcı hastalık araştırmaları ve üretim sürecini Gürcistan'a mı taşıdı? Rusya, İran ve Azerbaycan bu konuda ne düşünüyorlar?

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