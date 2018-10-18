Türkiye'nin Kaşıkçı faciası süresince izlediği doğrudan küresel medyayı kullanmaya yönelik serinkanlı iletişim stratejisi veliaht prens Selman'ın pozisyonunu zora soktu. Bu doğru!

Ancak Suudiler ile Pentagon/Trump arasındaki bağın bu olay sonrasında bir çırpıda zayıflayacağını sanmak büyük hata olur.

Yeni Ortadoğu dizaynında Suudi Arabistan'ın pilot ülke seçilmesi öyle basit bir plan değildir. Üstelik bu planın lokomotiflerinden birinin İsrail olduğunu unutmamalı.

Hem böylesine radikal değişiklikler için Prens Selman'ın yönetimi kadar uysal bir başka partner bulmak kolay mı?

Tabii şu net...

Önümüzdeki günlerde bölgede (bazıları Kaşıkçı olayını perdelemek amaçlı) çok ilginç gelişmeler göreceğiz.