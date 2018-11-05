Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Haşmet Babaoğlu > Dokunulmaz kürsünün 15 Temmuz’a dokunması!..
HAŞMET BABAOĞLU
05 Kasım 2018, Pazartesi HAŞMET BABAOĞLU

Dokunulmaz kürsünün 15 Temmuz’a dokunması!..

Meclis, 15 Temmuz'un gazi meclisinin devamıysa...
Meclis, demokrat, milli ve bağımsız ise...
"15 Temmuz direnişi"nin siyaseten "mukaddes" olduğunu bilmek ve öyle davranmak zorundadır.
Bu meclis çatısı altında darbecileri yenenler üzerinde kuşku bulutları oluşturan söylemlere kapı açılamaz. Bunu yapanların zımnen nerede saf tutmuş olacakları açıktır.
Eveleyip gevelemenin anlamı yok!
Bu meclis, 'un ardından gelişi ve Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizle birlikte "ilk ve kurucu" olma özelliği taşımaktadır.
Milletin sadece vekâletini değil, darbe girişimi karşısındaki "duruş"unu da üstlenmekle vazifelidir.
Bu gerçeği anlamazdan gelenlerin, hatta "geri dönüş" için çabalayanların varlığını bilmiyor değilim. Ancak 15 Temmuz'da canını hiçe sayarak darbecilere karşı koyan halkı "batıl" diye adlandıracak kadar bu meclise yabancı "militan"ların "kürsü dokunulmazlığı"nın arkasına sığınmalarını kabullenemem.
(Nihayetinde meclis kürsüsünden söz ediyoruz, Speaker's Corner'dan değil!)
Meclis, böyle durumlarda Kazan köylülerinin, Köprü ve G.K.
Karargâhı direnişçilerinin, Çengelköy ve Saraçhane ahalisinin devamı gibi davranmayı bilmelidir.
Esas olan FETÖ'yü "makul ve mağdur" gösterecek sözlere yer açmak isteyenleri caydıracak bir atmosfer oluşturmaktır.
Bu noktada bir problem varsa, gecikmeden çözülmelidir.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN