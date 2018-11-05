Vatan gazetesi geçen hafta baskı hayatına son verdi.

Demirören grubu gazetenin dijital olarak yayınını sürdüreceğini belirtiyor.

Gazete internetteki haliyle varlığını sürdürecek mi, sürdürmeyecek mi, zaman gösterecek.

İnsanın içi sızlıyor elbette.

Vatan'da altı yılım geçti. Güzel dostlukları unutmam imkânsız; tatsızlıkları ise çoktan zamanın rüzgârına terk ettim...

Fakat Vatan projesinin beklenenden de uzun bir ömür sürdüğünü söylemek zorundayım.

Neden böyle diyorum?

Birincisi...

Vatan daha doğumu sırasında (eski Türkiye'nin süreceğini sanan) yöneticilerinin hesap etmedikleri bir siyaset ortamıyla yüzleşmek zorunda kalmıştı.

İkincisi...

Bir büyük gazete için gereken sermaye yeterliliğine hiç sahip olamamıştı.

Gazete bu iki zorluğu her seferinde enerjik kadrolarının manevralarıyla bugüne kadar atlatmayı başarmıştı.

Şimdi dua ve ümit ediyorum ki...

Vatan'daki meslektaşlarım boşta/ işsiz kalmasınlar!