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HAŞMET BABAOĞLU
22 Ocak 2019, Salı HAŞMET BABAOĞLU

Domuz gribi

Tanıdığım kim varsa, ocak başından bu yana gripten (influenza) hastanelik oldu.
Devlet hastanelerinin acil servislerinde gece vakti kuyruklar oluştuğuna rasladım. Özellikle çocuklar ve yaşlılar zorlanıyor.
Bazı hekimler hastalarının kulağına "domuz gribi olmu��sunuz" diye fısıldıyorlar.
İşte tam bu günlerde Gürcistan'dan haberler gelmeye başladı. Gürcistan Sağlık Bakanlığı Domuz Gribi (H1N1) virüsüne karşı etkili ilaçların bedava dağıtılacağını açıkladı.
Ardından İran vatandaşlarını Gürcistan seyahati konusunda uyardı.
Bana da birkaç ay önce üst üste yazdığım bir konuyu size hatırlatmak kaldı...
Geçen eylülde Pentagon'un Gürcistan'da bir "biyolojik silah ve virüs" laboratuvarı kurduğu ortaya çıkmış ve iki ABD'li diplomatın kargosunda "laboratuvar ürünü hastalık taşıyıcı organizmalar" bulunduğu saptanmıştı.
Şimdi, gel de "komplocu" düşünme!

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