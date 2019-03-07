Buyrun bakalım...

Trump iki gün önce Kongre üyelerine mektup gönderdi ve dedi ki: "Suriye'de askerimizin kalması gerektiğine yüzde yüz inanıyorum."

Ayrıca bu kez kalma gerekçesi olarak DEAŞ'ın yanına bölgedeki İran faaliyetlerini de ekledi.

Bu adamın ipiyle kuyuya inilmez falan demeyeceğim. Mesele bu kadar basit değil, ortada "ip" falan da yok!

Trump, Suriye'den çekilme kararını açıklayalı 2 ay olmuştu.

Bu kararında Türkiye'nin Fırat'ın doğrsuna harekat yapma kararlılığı da rol oynamıştı elbette.

Ama esas hikaye, PYD/ YPG'nin ve Amerikan şirket askerlerinin yanına bir "Arap ittifakı ordusu" eklemek, bir yandan da Avrupa'nın askeri dikkatini Avrupa ordusundan uzaklaştırıp Kuzey Suriye'ye çekmekti.

Olmadı.

Üstelik Pentagon direnç gösterdi.

Şimdi ne olacak?

Trump birkaç haftaya "Suriye'deki kuvvetlerimizi arttırıyoruz" açıklaması yaparsa, şaşırmam.

Hatırlayın, zaten 4 Şubat'ta "geri gelebiliriz" dememiş miydi?