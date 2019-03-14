Görüyorsunuz...

Kılıçdaroğlu'nun "başarı hikayesi yok" açıklamasının üzerinden on gün geçti.

Muharrem İnce çıkıp "ne ilgisi var?" diye sordu mu? Hayır!

"Eylül'den beri açıklıyorum, teşkilat içinde eğilim yoklaması yapılırsa İstanbul'a aday olurum demiştim, teklifim kabul edilmedi, ben de aday olmadım" dedi mi?

Hayır!

"Genel Başkanla görüşmelerimde başarı hikayesi konusu hiç gündeme gelmedi" dedi mi? Hayır!

Oysa siyaseti takip edenler bunların konuşulduğunu biliyor.

Peki ne oldu?

Üç gün kadar sustu İnce.

Sonra dili açıldı.

Patatesten patlıcana, her konuda konuşuyor.

Ama kamuoyunun ondan açıklama beklediği konuda çıtı çıkmıyor.

Bazıları "1 Nisan'ı bekliyor, hesabını o zaman görecek" diyormuş.

İnanır mıyız?

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasındaki suskunluğu nedeniyle açıklama bekleyen seçmenine "şizofrenler" diyen İnce, 1 Nisan'da ondan harekete geçmesini bekleyenlere ne der acaba?

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Geçen gün Mansur Yavaş'ın önceki yerel seçimde yaşadığı yenilgi karşısında mızıkçılık yaptığına değinirkendoğru tutum olarak Muharrem İnce'yi göstermiş; "demiş.Olaylara üstünkörü bakıyor, sonra aklımızda kalanı gerçek sanıyoruz.İnce bu açıklamayı kamuoyuna yapmadı, bir gazeteciye özel mesajında böyle yazdı."den en fazlabu kadarı çıkardı zaten.Nitekim gazeteci İsmail Küçükkaya bu ifadeyi kamuoyuna açınca, İnce'den şöyle bir açıklama geldi: "Haber yapacağını düşünmemiştim, demek ki gazetecilerle dostluk yaparken dikkatli olmak gerekiyormuş."Söyleyin...Bu mudur, yiğitlik?Şuna net olarak inanıyorum...hâlâanlamamış olanlarvarsa...Daha geçen gün burada yazdıklarımı hatırlarsınız...Muharrem İnce'nin dert etmediği şeyi ben niye dert edeyim, demiştim.Ve özellikle vurgulamıştım.Kılıçdaroğlu'na takılmayı, eğlenmeyi, espriyi artık bırakın!Seçmen tabanının zihnini iyiceKılıçdaroğlu ve partisinin yaptığı hamlelerin birne dönüşmesi çok ciddi bir meseledir.