Konuşmadığımız şeyler var...

Güncel siyaset dilinin nüfuz etmediği hegemonya alanları bunlar...

Zihnimize sürekli "sen güzel rüyalarınla ilgilen, yeryüzünün kâbuslarını boşver!" diye fısıldayan global düzenden söz ediyorum...

Teknolojik refah mekanizmalarının karanlık ve tehditkâr yüzünden söz ediyorum...

Artık bunları da derhal konuşup sorgulamaya başlamamız gerekiyor.

Hele bağımsızlık arayışını sürdürmek isteyen ülkelerin insanları bunu mutlaka yapmalılar.

Çünkü öyle bir zamanda yaşıyoruz ki...

Durum git gide acilleşiyor.

***

İşte Venezuela!

Her yerinden petrol fışkıran ülke günlerdir elektrik dağıtım merkezlerini kontrol edemiyor ve elektrik kesintisiyle boğuşuyor.

Krizin ikinci gününde halleder gibi oldular. Birkaç saat sonra sistem yeniden kilitlendi.

Hastaneler perişan.

Özellikle solunum ve diyaliz makinelerine bağımlı hastalar için durum kritik alarm seviyesinde.

Ne üretim tezgâhları ne ticaret işliyor.

Bir tür kıyamet!

ABD'nin ülkeye dışarıdan tayin ettiği alternatif başkan(!) Guaido ise manidar bir laf etti: "Ben gelince, elektrik de gelir."

***

Bu elektrik kesintisi ABD'nin elektromanyetik veya siber saldırısının sonucu mu?

Muhtemel.

2012 yılında ABD'nin Utah çölünde elektronik hedefleri çevresine zarar vermeden tahrip eden bir silahı başarıyla denediği biliniyor. Hatta o tarihte şöyle denilmişti: "Bundan böyle bir ülkeye diz çöktürmek için askeri birliklere ve pahalı silahlara ihtiyaç duyulmayacak."

Hepsi bir yana, geçmişte İran'ın enerji ve nükleer santrallarının defalarca böyle saldırılara uğrayıp hasar gördüğünü kabul etmeyen yok!

Bizim 2015'te yaşadığımız garip elektrik krizine de bir mim koymak gerekir.

***

Biraz araştırınca gördüm ki...

Latin Amerika için elektrik krizleri üzerinden siyasi şantajın bayağı hareketli bir tarihi varmış.

Şili, Arjantin, Peru henüz ortada yeni saldırı teknolojileri yokken de bu yoldan geçmişler, çünkü elektrik sistemleri yabancı şirketlerin elindeymiş, bunun ne demek olduğunu krizler geldiğinde anlamışlar.

Malum...

Modern insan refah teknoljisinin dehşet veren yüzüyle elektrik kesintileri sırasında yüzleşiyor.

Demek ki...

Şu gerçeği kesinkes temel almak zorundayız...

Ülkeler için bağımsızlığın bir ayağı milli savunma sanayisi ise öteki yanı da elektrik/enerji üretim ve dağıtımıdır.