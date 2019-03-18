Esas bakılacak yere bakmıyorsak, bir nevi kör sayılırız...

Ateşi görmüyor, hissetmiyorsak...

Yanarız.

Birbirinden garip komplo teorilerine yüklenmenin de alemi yok!

Olay zaten başlı başına komplo!

Asla basit bir terör saldırısı değil.

Böyle algılanma ihtimalini önlemek için silahların üzerine özenle yazılar, isimler, tarihler, sayılar kazınmış.

Sabah akşam tv yorumlarında lafa "dünyanın ta öteki ucunda Müslümanlara saldırdılar" diyerek başlayanlara gelince...

Saldırının en başından sonuna kadar görüntülenip sosyal medyaya aktarılmasındaki gayeyi hiç anlamamışlar.

Oysa dijital dünyayı bilenler, şunun farkındalar: Dünyanın neresinde bir Müslüman varsa, saldırı onun bulunduğu yerde yapıldı.

Dahası...

Namlu apaçık biçimde Türkiye'ye, yani yüzyıllardır İslam'ı ayakta tutan güce yönelikti.

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Şimdi şunu birlikte okuyalım...Bu sözlerin Avrupa'daki bir stratejigeliştirme kurumunun seminerinde veyayeni kuşak bir ırkçı parti toplantısındaedildiğini sanabilirsiniz...Ama bu sözler Y. Zelanda'daki katliamı gerçekleştiren terörist Brendon Tarran'ın manifestosunda yer alıyor.Kendine "" diye soruyor ve cevaplarını listeliyor.O cevaplardan biri de bu işte!Sizce" (bizzat terörist kendini böyle tanımlıyor) birinin sözleri olabilir mi bu?Hele manifestoda "" üzerine öylebir bölüm var ki, özel olarak gönderilmiş(!) bir metinden "kes-yapıştır" yaptığınaemin oldum (Dikkat, "Balkanlaşma" terimibenim benzetmem değil, doğrudanmetinde böyle yer alıyor.)Murat Bardakçı "o tüfeklerin üzerine onca tarihi ismi, üstelik Sırp'ı Kiril, Gürcü'yü Gürcü alfabesiyle yazacak tarihçi yok" derken çok haklı.Ayrıca tüfek ve şarjörlerdeki mesajlar medyada konuşulanlardan çok daha fazla. Dikkatli bakanlar görüyor.Şu çok net...Ortada teröristin boyunu çok aşan kapsamlı ve stratejik bir "" var.Ona göre tahlil etmeli ve hazırlanmalıyız.