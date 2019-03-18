Esas bakılacak yere bakmıyorsak, bir nevi kör sayılırız...***
Ateşi görmüyor, hissetmiyorsak...
Yanarız.
Birbirinden garip komplo teorilerine yüklenmenin de alemi yok!
Olay zaten başlı başına komplo!
Asla basit bir terör saldırısı değil.
Böyle algılanma ihtimalini önlemek için silahların üzerine özenle yazılar, isimler, tarihler, sayılar kazınmış.
Sabah akşam tv yorumlarında lafa "dünyanın ta öteki ucunda Müslümanlara saldırdılar" diyerek başlayanlara gelince...
Saldırının en başından sonuna kadar görüntülenip sosyal medyaya aktarılmasındaki gayeyi hiç anlamamışlar.
Oysa dijital dünyayı bilenler, şunun farkındalar: Dünyanın neresinde bir Müslüman varsa, saldırı onun bulunduğu yerde yapıldı.
Dahası...
Namlu apaçık biçimde Türkiye'ye, yani yüzyıllardır İslam'ı ayakta tutan güce yönelikti.
Şimdi şunu birlikte okuyalım...
"Halen NATO'nun bir parçası olan Türkiye ile NATO'nun Avrupalı milletleri arasında kalıcı bir yarık oluşturmak ve böylece NATO'yu yeniden birleşik Avrupa ordusuna dönüştürüp Türkiye'yi eski yabancı düşman güç pozisyonuna itmek için...
"
Bu sözlerin Avrupa'daki bir strateji
geliştirme kurumunun seminerinde veya
yeni kuşak bir ırkçı parti toplantısında
edildiğini sanabilirsiniz...
Ama bu sözler Y. Zelanda'daki katliamı gerçekleştiren terörist Brendon Tarran'ın manifestosunda yer alıyor.
Kendine "Neden bu saldırıyı yaptın?
" diye soruyor ve cevaplarını listeliyor.
O cevaplardan biri de bu işte!
Sizce "kendi halinde eğitimsiz
" (bizzat terörist kendini böyle tanımlıyor) birinin sözleri olabilir mi bu?
Hele manifestoda "ABD'nin Balkanlaşma tehlikesi
" üzerine öyle
bir bölüm var ki, özel olarak gönderilmiş
(!) bir metinden "kes-yapıştır" yaptığına
emin oldum (Dikkat, "Balkanlaşma" terimi
benim benzetmem değil, doğrudan
metinde böyle yer alıyor.)
***
Murat Bardakçı "o tüfeklerin üzerine onca tarihi ismi, üstelik Sırp'ı Kiril, Gürcü'yü Gürcü alfabesiyle yazacak tarihçi yok" derken çok haklı.
Ayrıca tüfek ve şarjörlerdeki mesajlar medyada konuşulanlardan çok daha fazla. Dikkatli bakanlar görüyor.
Şu çok net...
Bu bir istihbarat operasyonudur.
Ortada teröristin boyunu çok aşan kapsamlı ve stratejik bir "çalışma
" var.
Ona göre tahlil etmeli ve hazırlanmalıyız.