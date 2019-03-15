Birdenbire patates soğan uzmanı oldular.***
Hele tarım üzerine atıp tutmaları yok mu, bitiriyor beni!
Sanırsınız ki, memleketin tarımını düşünmekten gözlerine uyku girmiyor.
Gülünecek hal.
Fakat bazen öfkeleniyorum.
Ama bu tayfanın on yıllar önce dedelerinin ekili arazilerini aile içinde bin bir türlü kavgayla parsellere ayırıp nasıl vahşice satışa çıkardıklarını benim kuşağım iyi bilir.
Zeytinliklerin ve meyve bahçelerinin üzerine inşa edilen yazlık siteleri kendi aralarında nasıl kapıştıklarını da unutmadık.
Kendine hoş bir emeklilik meşgalesi olarak birkaç yüz ceviz ağacı veya zeytinlik alanları da gördük; bir dergi veya gazetenin hafta sonu ilavesinde röportajları çıktıktan veya instagramda gösterisini yaptıktan sonra o arazileri ellerinden çıkardıklarına tanığız.
Şimdi de bildiklerinden ve inandıklarından değil, kulaklarına bir yerlerden bu konular üflendiği için böyleler.
Hipnozdalar diyorum da, inanmıyorsunuz...
Her telkine geliyorlar, hatta nereye çekilirse oraya giden bir sürüyü andırıyorlar
ama sorarsanız, onlar değil, halk koyun!
Kendilerinden emin halleri de bıktırıcı.
Fetöcü
kaynaklar "küçücük Hollanda'nın tarım üretimiTürkiye'den kat kat fazla" diye üfürüyorlar ya...
Bunlar hemen üzerine üşüşüyor.
Memleketlerini aşağılamak için önlerine gelen fırsatı kaçırırlar mı hiç?
Klavye ergeni de, Atatürkçü geçinen emekli bürokrat da başlıyor yaygaraya: "Hollanda kadar olamadık!"
İnsan bir araştırır; en azından google'a bakar.
Hollanda'nın tarım üretimi mi var?
Bu ülke dünyanın her yanından gelen tarım ürünlerinin Avrupa için paketlenme ve dağıtım merkezi.
Kaldı ki, rakamlar açık.
Türkiye, tarımda gayri safi milli hasılaya katkısı bakımından Avrupa lideri ve dünya yedincisi.
***
Ha, şunun kesinkes altını çizelim...
Tarımda problem var mı? Var.
Dünya tarım endüstrisinde ve günümüzde geniş ölçekli tarım yapma biçiminde
çok ciddi problemler
var.
Hani ara ara yazıyorum ya...
Güncel siyasetin gündemine girmeyen önemli meseleleri
vakit
geç olmadan konuşmalıyız diye...
Tarım da bunlardan biri.
Ama sosyal medyada "Kanada'da yaşayan çocuklarıma da söyledim; patates yetiştirmek demek vatan sevgisi demektir
" yazıp binlerce
beğeni alan (!) beyefendiyle konuyu
tartışmanın alemi yok tabii!
Ha! Çocuklar niye Kanada'dalar acaba?