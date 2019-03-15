Birdenbire patates soğan uzmanı oldular.

Hele tarım üzerine atıp tutmaları yok mu, bitiriyor beni!

Sanırsınız ki, memleketin tarımını düşünmekten gözlerine uyku girmiyor.

Gülünecek hal.

Fakat bazen öfkeleniyorum.

Ama bu tayfanın on yıllar önce dedelerinin ekili arazilerini aile içinde bin bir türlü kavgayla parsellere ayırıp nasıl vahşice satışa çıkardıklarını benim kuşağım iyi bilir.

Zeytinliklerin ve meyve bahçelerinin üzerine inşa edilen yazlık siteleri kendi aralarında nasıl kapıştıklarını da unutmadık.

Kendine hoş bir emeklilik meşgalesi olarak birkaç yüz ceviz ağacı veya zeytinlik alanları da gördük; bir dergi veya gazetenin hafta sonu ilavesinde röportajları çıktıktan veya instagramda gösterisini yaptıktan sonra o arazileri ellerinden çıkardıklarına tanığız.

Şimdi de bildiklerinden ve inandıklarından değil, kulaklarına bir yerlerden bu konular üflendiği için böyleler.

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Hipnozdalar diyorum da, inanmıyorsunuz...Her telkine geliyorlar, hatta nereye çekilirse oraya gidenama sorarsanız, onlar değil, halk koyun!Kendilerinden emin halleri de bıktırıcı.kaynaklar "küçücük Hollanda'nın tarım üretimiTürkiye'den kat kat fazla" diye üfürüyorlar ya...Bunlar hemen üzerine üşüşüyor.Klavye ergeni de, Atatürkçü geçinen emekli bürokrat da başlıyor yaygaraya: "Hollanda kadar olamadık!"Hollanda'nın tarım üretimi mi var?Bu ülke dünyanın her yanından gelen tarım ürünlerinin Avrupa için paketlenme ve dağıtım merkezi.Kaldı ki, rakamlar açık.Ha, şunun kesinkes altını çizelim...Tarımda problem var mı? Var.çok ciddi problemlervar.Hani ara ara yazıyorum ya...vakitgeç olmadan konuşmalıyız diye...Tarım da bunlardan biri.Ama sosyal medyada "" yazıp binlercebeğeni alan (!) beyefendiyle konuyutartışmanın alemi yok tabii!Ha! Çocuklar niye Kanada'dalar acaba?