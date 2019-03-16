Hiçbir şeyi değiştirmeyeceksin, hele "hayat tarzı"na asla dokunmayacaksın, böylece çevrende ve içinde yer etmiş kötülük tohumlarına su taşıyıp duracaksın ama bir yandan da kendini iyi hissetmek isteyeceksin! Oh ne ala!.. Dalga geçiyormuş gibi yaptığıma bakmayın, olay ciddi. Bunu talep eden çok kişi var. O kadar ki, sosyal medyada bunun için açılmış "atölye"lerin ilanları çıkmaya başladı. İlanlarda "karnı tok, sırtı pek fakat içi daralan" insanlara şöyle sesleniyor: "Bize başvurun... Verimli, keyifli, hayata dokunan bir buluşma olacak!" Merak ediyorum, başvuranlara "Bu berbat hayatı sürdürürken kendinizi nasıl iyi hissedebilirsiniz ki?" diyorlar mı? Sanmıyorum. O zaman "buluşma"nın keyfi kaçar.

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"nın da değiştirilebilir bir şey olduğunu konuşmaya niye yanaşmıyoruz? Her "gelişme" tavsiyesi ona teğet geçiyor. En cesur, en yenilikçi insanlar bile "hayat tarzları"na dokundurtmuyor. Neden? Galiba ""tan geriye bir tek" kaldı da ondan... Ambalaj öyle güzel sarıp sarmalıyor ki, içindekikimse fark etmiyor.Geçen gün Çengel'de tıraş oluyorum.bir ara durup elindeki makası tezgaha bıraktı ve "Bir şey soracağım Haşmet abi" dedi. Sor, bakalım dedim. Nasılsa futbol bahsi açılır diye düşünüyorum ya, ona göre vaziyet aldım. Ama soru şöyle geldi: "Meğer Ahmet de bukonulara kafayı takmış. "demek vardı ama vazgeçtim; "Pozitifenerjiyi falan boşver, iyi insan olmakiçin çaba göster, işini doğru düzgün yap,arkası gelir" dedim. İçi daraldığında geceyarısı caminin kilitli kapısını açtırıp namazkıldığını bildiğim genç adamların kafalarınıbu kelimeler ve sorular kurcalamayabaşladıysa, oturup düşünmek gerek! Kültürel bir fırtına altındayız ve hava sakinmiş gibi yapıyoruz.Kişisel takvimimin "ını açtım. Zeytinlikler diyarına gittim. Kozak yaylasından geçtim. Toprağa el sürdüm. İlaç gibi geldi.Yeri gelmişken,'tan çok sevimli, konumu mükemmel bir konaklama tavsiyesi vereyim:1885 yılında yapılmış bir konaktan butik otele dönüştürülmüş.