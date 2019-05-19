Ferhad'ın sevgilisine kavuşmak için deldiği dağ, benim devirmek borcunda olduğum nefse göre bir kum tanesi... Nefse, kırk yıl bir bardak ekşi ayranı bile çok gören veli hatırlıyorum da, onu, kırk yıldır ne kuş sütleriyle beslediğim gözümün önüne geliyor... (N. F. KISAKÜREK / O ve Ben)

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Başımı sallayarak dostça selamladım duvarı ve gülümseyerek yürüdüm gittim."iyi uykular duvar, seni uyandırmıyorum.Gün gelecek seni yıkacaklar, belki açgözlü firmaların tabelaları iliştirilecek üzerine. Ama şimdilik buradasın, güzel ve sessizce orada duruyorsun..." (/ Bozkırkurdu)Üşüdü. Üşüme dışarıdaki soğuktan değil, içindeki boşluktan gelmişti. (/ Yorgun Savaşçı)Beklemenin kirli bir kelime haline geldiği bir çağda yaşıyoruz. Giderek herhangi bir şey için bekleme mecburiyeti kayboluyor. Yeni favori sıfatımız "hemen" oldu. (/ Yaşam Sanatı )İşletme'ye gidin sorun bakalım, yeri doldurulamayacak kimse var mıymış.İşletme'nin (tüneller, yollar, sigortalar, reklamcılık, gemiler, süpermarketler, fabrikalar, mağazalar, sinema, füzeler, müzeler, yapay döllenme, eczacılık, vd.) dolaylı ya da dolaysız medyası vardır. Böyle yürür. Tarihin sonu mu? Daha çok sizin tarihinizin sonu. (/ Venedik Karnavalı)Bir tohum aylarca toprakta sessizce yatabilir ama bu karanlık içerisinde suyu arzulayıp beklemekten hiç vazgeçmez. (/ Her Sözcük Bir Tohumdur)Arı olmak, karınca olmak veya gül olmak, ağaçlarda çiçek olmak, bir rüzgar esintisinde düşen elma olmak.Ufuk olmak, ay olmak, şafak olmak...Gün doğuşu olmak, gün batışı olmak.Kuşluk olmak, ikindi olmak ve öğle olmak. Büyük öğle olmak. Sıcak yaz günlerinde eşyada gölgeyi kaçıran sıcak aydınlık olmak. Ve sonunda güneş olmak. Hayır! İnsan olmak. Aklın çetinliği içinde toprağa yakınken gökte nar bahçesi düzenleyen insanoğlu olmak. (/ Ruhun Dirilişi)Rabbimiz... Arkamızdalar ve önümüzde uzayıp giden denizi aşmaktan başka çaremiz yok. Bize denizde yol aç. (/ Bir Adam Girdi Şehre Koşarak)