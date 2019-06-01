Artık kırklarına geldi ve hâlâ şöyle şikayet ediyor: "Sürekli hayat elimden akıp gidiyormuş gibi hissediyorum, sanki hep bir şeyleri kaçırıyorum." Ona "asıl bu huzursuz koşturma içinde kendini elinden kaçırdın" demek istiyorum ama anlayacak gibi değil, susuyorum. Oysa durmak ve bir bakmak lazım. Kendine, etrafa, kalbine ve dünyaya bakmak... Kaldı ki, hayat hep bizden hızlı koşar. Belki de bizim dur durak bilmeyen arzularımızdan kaçıyordur...

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