Artık kırklarına geldi ve hâlâ şöyle şikayet ediyor: "Sürekli hayat elimden akıp gidiyormuş gibi hissediyorum, sanki hep bir şeyleri kaçırıyorum." Ona "asıl bu huzursuz koşturma içinde kendini elinden kaçırdın" demek istiyorum ama anlayacak gibi değil, susuyorum. Oysa durmak ve bir bakmak lazım. Kendine, etrafa, kalbine ve dünyaya bakmak... Kaldı ki, hayat hep bizden hızlı koşar. Belki de bizim dur durak bilmeyen arzularımızdan kaçıyordur...
***
Geçen yıl üç iyi konser izledim. Ama şimdi size müzikten bahis açacak değilim, başka bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Birinde sanatçılar Kanadalıydı, diğerinde Ukraynalı ve İsrailli, üçüncüsünde esas çocuk İzlandalıydı. Hepsinin niteliği muğlak fakat etkisi güçlü bir batıni mesajı
vardı; mistik şiirler ve şarkılar birbirini izliyordu. İslam'a hoş bir vurgu yapar gibi oluyorlar, hemen ardından mesajı bulanıklaştırıyorlardı. Hoştu fakat "iç
"i olmayan bir içtenlik
çabasıydı sanki. Daha sonra internet sitelerine ve sosyal paylaşımlarına bakınca mesele daha belirginleşti. Malum, küreselci proje
bir süredir "sufilik" etiketini kullanarak basbayağı yeni bir "din
" üretmeye çalışıyor. Belli ki, bu çerçevede iyi müzisyenler üzerinde epey yol kat edilmiş. Biraz Mevlana, biraz Hint düşüncesi, biraz retro-hippi etkiler, biraz ekoloji, biraz post-modern reklam kültürü, vd. Bu "çorba
"ya dikkat etmek gerekiyor. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. İleride üzerinde daha geniş biçimde duracağım.
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Tüketicinin tercih özgürlüğü, çeşitlilik, serbest piyasanın tekelciliği önlemesi, vs... Hepsi gözbağcılık, hepsi evrensel aldanışlar...
Geçenlerde Spectator Index bu açıdan
örnek bir liste yayınladı. Olay bütün
dev şirketler için geçerli ama sadece
PepsiCo'nun çeşitli markalarına bakmak
bile gerçeği anlatıyor. Mesela canınız cips
mi çekti? Bu şirketin ağından kaçabilmek
neredeyse imkansız. Doritos, Cheetos,
Lay's, Ruffles... hepsi onun farklı markaları...
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Bazılarına bakıyorum... Ben, ben, ben
deyip duruyorlar. Ama içlerinde
"kimse
" yok! Hepi topu oradan buradan kopyala-yapıştır
haller... Onca
gürültü bu boşluğun uğultusunu bastırabilir
mi?
***
Yaseminler
ve hanımelleri açmaya başladı. Akşamlar
artık bir başka güzel.