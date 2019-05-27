Yalanı doğruymuş gibi, sahtesini gerçeğiymiş gibi anlatıyorlar...

Plastik gülümsemelerinin ardında berbat hesaplar ve kirli öfkeler nöbet tutuyor...

Dillendirdikleri kelimeler ve meseleler hızla naylonlaşıyor...

Kimin nerede durduğu anlaşılmaz olsun diye çabalıyorlar.

Ne için?

Başını CHP'nin çektiği bir siyasi cephe niye yerel seçim sürecini bu kadar kapsamlı bir "zihin bulandırma" operasyonuna çevirdi?

Neden şimdi?

Cevapsız bir soru değil bu.

Yeter ki, tekrar tekrar soralım.

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Cevabı anlamak için...Çok değil, geçtiğimiz şubat ayına gitmek yeterli mesela...Hatırlayın!Bu millet açık açık "diyen vekil gördü.Hatırlayın, CHP Mersin vekili bu kadar kritik bir dönemde "Petrol aramamız israftır, gemilerimizi çekelim" demişti.G. Kıbrıs, Yunanistan ve hatta Avrupa ülkeleri sondaj gemilerimizi açık biçimde tehdit ederken hem de...Ama işte şöyle bir bakıp geçiyor, sonra unutuyoruz böyle şeyleri.diye kürsüye çıkmış birinin ettiği laflarıyük görüyoruz maalesef ve hata ediyoruz.Ne oldu?İki üç ay içinde muhalefetin açık açık "" kampanyasına kadar gelindi.ABD, Türkiye'yi sıkıştırdıkça S-400 karşıtı koro da sesini yükseltti.Tutumları gayrı milliymiş...Nasıl olsa, bütün değerleri değersizleştirmek ve zihinleri bulandırmak konusunda epeyce yol kat ettiler.Siz istediğiniz kadar "S-400'ler Anadolu coğrafyasını savunmak için elzemdir; Ege'den Suriye'ye kadar birçok ülkenin üzerimizdeki hava üstünlüğü bu yolla kırılacaktır" diye anlatın...Ne fayda!Zatenbildikleriiçin büyük bir pişkinlikle kampanyalarınagaz veriyorlar. Biri hiç utanıp sıkılmadan"Türkiye'ye tehdit mi varmış da, S-400alıyoruz" derken, öteki işi "S-400'ler birdarbe anında sarayın korunması için alındı"gülünçlüğüne kadar getirdi.Çünkü vahim bir noktadayız.Anlayacağınız, "meselesi şaka olmaktan çıktı, kakayadönüştü.