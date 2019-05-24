Avrupa bizim zayıf tarafımız...

Tatlı iyimserliğimiz, tatsız şaşkınlığımız...

Körlüğümüz...

Aşığın gerçeklere körlüğü gibi biraz...

İhanetlere doyamayışımız hatta!

Hayallerimiz ve hayalciliğimiz...

Bizim Avrupa'mız bu.

Neden bunları yazıyorum?

Çünkü son zamanlarda Avrupa'nın Türkiye'ye karşı hoyratlıkları dur durak bilmiyor.

Fakat ABD'yle itişmemize öyle odaklandık ki, Avrupa kurumlarının hasmane tavırları bizim kamuoyunda dikkat çekmiyor .

***

***

Bir de sanki Avrupa'da yeni palazlanan popülist/milliyetçi akımlar Türkiye'ye karşıymış da,buna katılmıyormuş gibi bir hava var bazılarında...Önce şunu bilelim;Avrupa'nın en geleneksel kesimlerindebile kemikleşmiş halde.Mesela sürekli "Türkiye'de demokrasi umudu kalmamıştır" gibi vahim ve müdahaleci laflar eden Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ve Türkiye raportörü Katie Piri öyle nevzuhur bir İslamofobik sağ partinin üyesi değil, 1946'dan beri valığını sürdüren Hollanda İşçi Partisi'nin Avrupa temsilcisidir.Bu örgütü Pensilvanya'yla çakıştırıp sınırlamak büyük hata olur.15 Bin fetöcü krallar gibi ağırlanıyor.ayrı bir olay. Fetö'nün buradan çıkardığı yüz milyonlarca dolar İngiliz finans kurumlarının koruması altında.artık darbe girişiminin dışfaillerinden biri olarak değerlendirilmelidir.O halde...Kafamızı başka yönlere çevirmedenGelecek dönem için bu hesaplaşmaya ihtiyacımız var.