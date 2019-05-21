Ne güzel YouTube videolarıydı onlar...

Yerel seçim için ısındırma turu olarak çekilmişlerdi.

İç açıcı, güler yüzlü ve dili alabildiğine genç videolardı.

Siz göremediniz tabii.

Çünkü siyasetin ruhen fena halde ihtiyar abileri itiraz ettiler, "yapmasan daha iyi olur" dediler; "kurumsal kampanyalara ağırlık vereceğiz, her kafadan ayrı ses çıkmasın şimdi" dediler.

Tabii en çok da "sosyal medya da neymiş, bizim için sokak önemli" lafı edildi.

Olay şubat ayında geçiyordu.

AK Parti içinde önemli görevleri başarıyla sürdüren genç arkadaşım da "Peki o halde!" dedi ve video çekimlerinden vazgeçti.

Oysa o genç ve samimi sosyal medya rüzgarına ihtiyacımız vardı.

Yazık oldu!

Küçük ve yakından bildiğim bir örnekten bahsettim.

Ama eminim ki, birçok AK Partili genç benzer durumlar yaşamıştır.

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