Aylardır çıldırmış gibiler...

Bazıları YouTube'dan bazıları adını sanını kimsenin bilmediği TV kanallarından kötülük saçıyorlar...

"Dolar çıldıracak, mutlaka on lira olacak" diye tepinen ekonomist mi ararsınız...

"2019'da Türkiye'de kan su gibi akacak" deyip kıs kıs gülen emekli asker yorumcu mu ararsınız...

"Yakında herkes işlerinden atılacak" diye tutturan sosyal medya çaçaronları mı ararsınız...

Yeni havalimanını kötülemek için akla hayale gelmeyen senaryolar uyduranlar mı ararsınız...

Sürüyle...

Hepsi de neredeyse her gün yeni bir felaket çığırtkanlığıyla takipçi topluyor.

Bunlar da yetmiyor onlara...

Aralara da kendi ülkesini ve halkını aşağılayan laflar serpiştirmeden yapamıyorlar..

İnsanca ettikleri tek bir lafları yok!

İçinizden "ne önemi var canım" deyip burun mu kıvırdınız?

Yanılıyorsunuz.

Çünkü bu sadist soytarıların kimisinin videosunu bir milyondan fazla kişi, kimisininkini yüz binler izliyor ve etkileniyor.

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