Ihlamurlar sahiden de çiçek açıyor yine; akşamları hava kararmaya başlayınca ve çetin işler tamamlanınca, kadınlar gelir, merdivenle dallara tırmanır küçük bir sepet dolusu ıhlamur toplarlar (...) Bütün güzelliklerden bir torba dolusu olsun saklanabilse ve zor zamanlar için bir kenara koyulabilse keşke! (HERMANN HESSE / Ağaçlar)

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İnsanoğlunun halası olan dişi hurma ağaçlarının bir kadın gibi doğum yaparak "yavru" verdiklerini duymuştum evvelden.Ama doğurduğu yavrusu göreceği bir yere dikilmediği takdirde annenin küsüp solduğunu ve meyve vermediğini yeni öğrendim. Hayat koca bir hayret makamı. (/ Söz Verilmiş Bahçe)Tüketmek yerine yeşertmek...Arkadaşlıklar yeşertilir, ilişkiler tüketilir.Taş ekip yetiştirmek mümkün değildir. (/ Bakışınla Aydınlanır Dünya)Ben bir şey almayacaktım halbuki.Sadece saçımı düzeltmek için vitrine bakmıştım.Bu dünyada yalnızca bir müşteri olduğumu anladığım günden beri evden dışarı çıkmak istemiyorum. (/ Fener Bekçisinin Rüyaları)Bir öğleden sonra yemek sırasında kendisini çok yakından izledim. Çok az yerdi, mesela üç kaşık kuskus. Ancak bu kadar az yediğini fark etmek neredeyse imkansızdı.Her bir hareketini dikkatle takip ediyor olmasam, onun da sofradaki herkesle aynı iştiha ile yiyor olduğunu zannedebilirdim.Riyazetini yaşarken doğrudan dikkat çekecek hiçbir hal izhar etmezdi. (/ Ufuklardaki Ayetler)Her yanımız kuşatılmıştır. Belki de tam teslim bayrağını çekecek iken ikindi ezanı patlar. (/ Fırtınayı Kucaklamak)Hayat kimsenin etrafında dönmez, herkesle beraber yürür. (/ Mahur Beste)Güzel vakitler bahar mevsimi gibidir, çabuk geçer. Geçip gidince de, yaşananlar birer hatıra, birer sonbahar olur, hazan, hazin, hüzün, üzüntü, üzünç, güz. (/ Kumkuma)Depresyonum bana kaybetmeyi bilmediğimi gösterir. (/ Kara Güneş)Mutlu olmak, ürküntüye kapılmadan kendinin farkında olabilmektir. (/ Yön)