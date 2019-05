Bir şeyden kuvvetli biçimde tiksindiğimiz sırada benlik duygumuzun güçlendiğini hissederiz. Yalandandır ama o an için iyi hissettirir. Tabii sonrası hayal kırıklığıyla gelir. Benlik yeniden yavaş yavaş solar. Eh, hep tiksinerek yaşanmaz ki!.. Bir de ergenlik çağınızı hatırlayın, hani birilerinden nefret etmeye çalışarak kendimizi seveceğimizi sandığımız yaşlarımızı... Bu iki halimizi dürüstçe hatırlayıp bilenler halktan tiksinmeyi marifet bilen "halkçı"ların acıklı ruhsal halini de anlayacaktır. Nasıl da ham bir huzursuzluktur o! Geçenlerde bir öğretmen twitter üzerinden iktidar partisine oy verenlere şöyle sesleniyordu: "Çocuklarınızı sizin cahilliğinizden kurtarmaya çalışıyorum. Sırf bunun için bizlere minnettar kalmalısınız!" Bu öğretmen, gerçekten öğretebilir mi? İmkansız.

***

***

***

***

söyleyen toplumbilimcilere mesafeyle yaklaşıyorum...yapıyorlar bana kalırsa. Oysa saklamak ve kapatmak için en iyi yol "bir şeyler" gösterir gibi yapmaktır. Anlatarak susanlar gibi...Yıllardır sosyal iftarlardan uzak duruyorum. Bu zaman dilimi içinde mahallemin sınırlarının dışına da çıkmıyorum. Ama her ramazan bir kez Bursa 'ya kadar uzanıp'te iftar menüsünü tatmanın benim için ayrı bir yeri ve kıymeti var. Güzelimçorbasıyla açılan vetatlısıyla sonlanan bir sofra... Sevgi, özen ve şükür duygusu...Bursa'da yeni tanıdığım bir mekan:Şık detaylar, iyi servis, göz alıcı güzellikte nargileler... (Madem nargileden sadece görüntü olarak söz ettim, o halde not düşmem iyi olur; benim nargileyle içli dışlı yıllarım çok gerilerde kaldı, şimdi yerinde yeller esen Tophane nargilecileri döneminde...)Ramazan geceleri ve şehrin uyku nedir bilmeyen semtleri... Her anlarını sonuna kadar hissederek yaşamak gerek. Ben zaten bildim bileli geceleri ayrı severim. Geceleri seviyorum... Ama şu da var: İnsan belli bir yaşa gelince, gecenin bize bir ayet kılınışını vedaha iyi anlıyor.