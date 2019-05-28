İki diplomat...

Ve hayatlarının bir döneminde Dışişleri Bakanı olmuşlar.

Ama nasıl?

Fatin Rüştü Zorlu ve Rauf Selim Sarper'den söz ediyorum.

Kısacık ama ibretlik bir tarihi karşılaştırmaya hazır mısınız?

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