Dışımda ne arıyorlar? İçime doğru suçluyum ben... (N.F.KISAKÜREK / Reis Bey)

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Düşmanın bir mi? Sen ona bir daha ekle. Üç mü, beş mi? Sen ona bir de kendini ekle ve üçse dört, beşse altı de. Ve sen, sana düşmanların en çetini oldun, bunu böyle belle!.. (/ Küçük Ağa)İkna etmek kısırdır. (/ Tek Yön)Bizi kulak kabartmaya kışkırtan tek şey inzivanın sessizliğidir. (/ Değişen Kafalar)Huzursuz edici bir dönüşümün varlığını anlamak için otomobillere bakmak yeterli. Yetmişli yıllarda bütün aile bavullarıyla birlikte bir Fiat 500'de seyahat ederdi. Oysa şimdi park etmiş bir 500 gördüğümüzde içine iki kişinin bile zor sığacağını düşünüyoruz. (/ Bakışınla Aydınlanır Dünya)Niçin sen artık dünkü sen değilsin? (/ Fatih Harbiye)Yılan bile yılan iken toprağı kanaat ile yalar. Çünkü kanaat tükenmez bir hazinedir. Kanaat (nankör ve cahil olan) insanoğlunu terbiye edecek en güçlü ilkedir. Tabii kanaat ve terbiye kavramlarından nefret edecek kadar beyniniz yıkanmamış ise. (/ Fırtınayı Kucaklamak)"Soruyorlar "Kaç para?" diye. "Bedava" diyorum. Afallıyorlar, sanki bir şeylerini çalmaya kalkmışım gibi tepki veriyorlar. İşte sana kapitalizm. (/ Öteki Dünya)Her konuda bilgi sahibiyiz ama tek bir şeyi bile anlayamıyoruz. (/ Tepetaklak)Aklım karışık. Yorgunum. Hiçbir iş yapmadan nasıl yoruluyorsun bu kadar? Hiçbir iş yapmadan mı? Beklemek yormaz mı insanı? (/ Deli Gömleği)Hanımefendi, henüz delirmiş değilim! Delireceğime şüphe yok, ama henüz delirmiş değilim. (/ Ecinniler)Nasıl oluyor bu? Aşık olup bütün dünyanın üstüne yıkılması nasıl oluyor? (/ İngiliz Hasta)Seninle her şey güzel, ben bile güzelim. (/ Aşkın Ömrü Üç Yıldır)