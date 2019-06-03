Efendim, neymiş?..***
Memleket zor bir dönemden geçiyormuş, bu işin altından tek bir parti kalkamazmış...
Sandığa yönelik tezgahları ortaya çıktı ya...
Her ihtimale karşı bu eski hileyi ısıtıp piyasaya sokmaya hazırlanıyorlar.
Malum geçmişte siyaset oligarşisi ve yüksek bürokrasi tarafından çok tutulurdu bu numara...
Neyse ki, millet artık bunları yutmuyor.
Hatırlarsınız, 7 Haziran seçimleri sonrasında da bu türden lafları sık duyar olmuştuk.
Geçen gün gördüm...
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu için "devlet tecrübesi
"yle bilinen Hikmet Çetin
'e de teklif götürülmüş.
Çetin, teşekkür etmiş ama kabul etmemiş.
Fakat Ertuğrul Özkök'e şunları söylemeyi ihmal etmemiş: "Türkiye'nin önünde çok zor iç ve dış sorunlar var. Bunları artık bir tek partinin tek başına çözmesi mümkün değil..."
Bana sorarsanız...
Eski Türkiye'nin endişeler ve çekingenliklerle dolu tecrübesini fazla büyütmemek zamanı geldi, geçiyor bile...
***
Türkiye'nin önünde çok zor iç ve dış sorunlar var elbette.
Ve hiç lafı yuvarlamaya gerek yok!
Hepsi de 60 yıldır müttefik bildiklerinin çıkardığı sorunlar...
"Bizden bağımsız hava savunma sisteminiz olamaz
, bugüne kadar size
vermedikse, bir bildiğimiz var" diyorlar
mesela.
"İstersek finans sisteminizi altüst edebiliriz, bizim istediğimiz gibi üretecek, ticaret yapacak ve koalisyonlarla idare edileceksiniz"
diyorlar mesela...
Eski "devlet tecrübesi
" denilen şey de ürküp bunlara boyun eğmekten geçiyor.
Artık bize bir hayrı yok!