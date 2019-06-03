Efendim, neymiş?..

Memleket zor bir dönemden geçiyormuş, bu işin altından tek bir parti kalkamazmış...

Sandığa yönelik tezgahları ortaya çıktı ya...

Her ihtimale karşı bu eski hileyi ısıtıp piyasaya sokmaya hazırlanıyorlar.

Malum geçmişte siyaset oligarşisi ve yüksek bürokrasi tarafından çok tutulurdu bu numara...

Neyse ki, millet artık bunları yutmuyor.

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Hatırlarsınız, 7 Haziran seçimleri sonrasında da bu türden lafları sık duyar olmuştuk.Geçen gün gördüm...Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu için ""yle bilinen'e de teklif götürülmüş.Çetin, teşekkür etmiş ama kabul etmemiş.Fakat Ertuğrul Özkök'e şunları söylemeyi ihmal etmemiş: "Bana sorarsanız...Türkiye'nin önünde çok zor iç ve dış sorunlar var elbette.Ve hiç lafı yuvarlamaya gerek yok!Hepsi de 60 yıldır müttefik bildiklerinin çıkardığı sorunlar..., bugüne kadar sizevermedikse, bir bildiğimiz var" diyorlarmesela."İstersek finans sisteminizi altüst edebiliriz, bizim istediğimiz gibi üretecek, ticaret yapacak vediyorlar mesela...Eski "" denilen şey de ürküp bunlara boyun eğmekten geçiyor.Artık bize bir hayrı yok!