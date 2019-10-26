Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Haşmet Babaoğlu > Zaman akıp geçerken: Sonbaharın hakikati...
HAŞMET BABAOĞLU
26 Ekim 2019, Cumartesi HAŞMET BABAOĞLU

Zaman akıp geçerken: Sonbaharın hakikati...

İsmet Özel'in o müthiş şiirindeki şu dizeyi hatırlar mısınız? "Mevsimlerin bizim âşıklarımız olduklarını bilmezdim..." Gençlik halidir. Sonra, çok sonra mevsimlerin de bizi sevdiğini anlarız. Ben hep yazı sevdim mesela. Ne övgüler düzdüm yaz mevsimine yıllar boyu.
"Daha kaç yazım kaldı, bilmem ki!" diye hayıflandım. "Yaz, ellerimden tut, beni bırakma!" diye yalvardım... Sonbaharla aşkımızı fark etmem uzun yıllar aldı. Onun sarı ışığına vurulmam ve onun da beni çağırdığına inanmam için yılların geçmesi gerekti. Özel'in o şiirinde bir de şu dize var:
"Koynumuzdan her geçişinde kendine yol edermiş meğer bir mevsim."

***

Ortası kırmızıya çalan, kenarları önce kahverengi, sonra tatlı bir turuncuya çalan yaprağı yerden kaldırın... Avucunuzda sıkın, önce çıt diye bir ses duyacaksınız, sonra ufalanacak. Ölü çünkü.
Anladınız, değil mi? Yapraktaki eşsiz estetik ölümün davetkâr yüzüydü.
Sonbahar bakmasını bilene bu hakikati gösterir.

***

Ali Ayçıl, ne güzel anlatır: "Güzle, 'güz dili' diyebileceğimiz mahrem bir lisanla konuşmaya başlayınca birden anlarız ki, zayıf ve çelimsizmişiz; bitkin ve göçmenmişiz." ( Kovulmuşların Evi, 2007)

***

Bunları Susurluk'ta bir mola yerinde yazıyorum. Meşhur tostları çoktandır eskisi gibi leziz değil ya da bana öyle geliyor ama bir ritüele dönüşen rutinleri severim. Yolum buralardan geçtiğinde mutlaka duruyorum.
Durmazsam, bir şeyi yanlış yaptığım duygusuna kapılıyorum.

***

İstikamet Ayvalık. 15. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali... Ama şu kesin: Daha Ayvalık'a varmadan otoyoldan çıkıp köy yollarına girmeye başlayacağım. Zeytinlikler ve fıstık çamları arasında soluklanacağım.
Otoyollar da tıpkı yeni kuşak benzin istasyonları gibiler. İşlevsel, faydalı, hatta şıklar fakat fena halde "yersiz, yurtsuz"lar. İnsanı bir süre sonra kimsesiz, kimliksiz hissettiriyorlar.

***

Ayvalık'a vardığımda da ilk iş çarşıya gidip Paşa Çorba Salonu'na girmek olacak. Çorba mı deyip içinizden "ne alaka!" diye geçirdiğinizi görür gibiyim. Hayır, çorba içmeyeceğim. Her şeyleri enfes ama zeytinyağlıları bir başka.
Meraklısının aklında olsun.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN