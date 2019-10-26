İsmet Özel'in o müthiş şiirindeki şu dizeyi hatırlar mısınız? "Mevsimlerin bizim âşıklarımız olduklarını bilmezdim..." Gençlik halidir. Sonra, çok sonra mevsimlerin de bizi sevdiğini anlarız. Ben hep yazı sevdim mesela. Ne övgüler düzdüm yaz mevsimine yıllar boyu.

"Daha kaç yazım kaldı, bilmem ki!" diye hayıflandım. "Yaz, ellerimden tut, beni bırakma!" diye yalvardım... Sonbaharla aşkımızı fark etmem uzun yıllar aldı. Onun sarı ışığına vurulmam ve onun da beni çağırdığına inanmam için yılların geçmesi gerekti. Özel'in o şiirinde bir de şu dize var:

"Koynumuzdan her geçişinde kendine yol edermiş meğer bir mevsim."

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Ortası kırmızıya çalan, kenarları önce kahverengi, sonra tatlı bir turuncuya çalan yaprağı yerden kaldırın... Avucunuzda sıkın, önce çıt diye bir ses duyacaksınız, sonra ufalanacak. Ölü çünkü.Anladınız, değil mi?Sonbahar bakmasını bilene bu hakikati gösterir.

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Ali Ayçıl, ne güzel anlatır: "Güzle, 'güz dili' diyebileceğimiz mahrem bir lisanla konuşmaya başlayınca birden anlarız ki,; bitkin ve göçmenmişiz." ( Kovulmuşların Evi, 2007)

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Meşhur tostları çoktandır eskisigibi leziz değil ya da bana öyle geliyor amabirseverim. Yolumburalardan geçtiğinde mutlaka duruyorum.Durmazsam, bir şeyi yanlış yaptığım duygusuna kapılıyorum.

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İstikametAmaşu kesin: Daha Ayvalık'a varmadan otoyoldançıkıp köy yollarına girmeye başlayacağım. Zeytinlikler ve fıstık çamları arasında soluklanacağım.da tıpkı yeni kuşak benzin istasyonları gibiler. İşlevsel, faydalı, hatta şıklar fakat fena halde ""lar. İnsanı bir süre sonra kimsesiz, kimliksiz hissettiriyorlar.

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Ayvalık'a vardığımda da ilk iş çarşıya gidip'na girmek olacak. Çorba mı deyip içinizden "ne alaka!" diye geçirdiğinizi görür gibiyim. Hayır, çorba içmeyeceğim. Her şeyleri enfes amabir başka.Meraklısının aklında olsun.