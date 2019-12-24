Şimdi bir hafta boyunca medyada yukarıdaki sorunun ekmeği yenecek.
Net!
Astrologlar şimdiden başladılar yeni yılı yorumlamaya...
Bakmayın siz, o allı pullu astrolojik terimlere; hepsi sizin bizim gibi haberleri takip ediyor ve gelecek günlerin fırtınalı geçeceğini kestirebiliyorlar.
Ben de bu soruya cevap olarak apaçık bir yerden başlayayım mı?
Havasız, cilasız fakat sert bir yerden...
***Trump üç gün önce ABD'nin yeni savunma bütçesini ve "tahsisatlar yasası"nı imzaladı.
***ABD'nin şu anki kararı ve tutumu açık: Türkiye'nin Akdeniz'e çıkmasını istemiyor.
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Sonuç...
Türkiye büyük bir ülkedir.
Öyle ucuz numaralara gelmez...
Hegemonyacıların "Şu Türkiye'ye bir ders verelim" hesaplarının tuttuğu günler geçti artık.
Ama artık bölgemiz için 2020'nin nasıl geçeceğini az çok anlamış olmalıyız.
Ve buna tek tek fertler olarak da hazır olmalı, agah kalmalıyız.
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Kısa bir ara
Sevgili okurlar... Hafta sonuna kadar bana müsaade.
Kısmetse, altı çizilmiş satırlarla tekrar görüşeceğiz.
Bir sonraki hafta da yeni yıl ve yeni dönemde dünyanın halini detaylarıyla konuşacağız.