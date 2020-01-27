Bilmiyor olabilirler mi?

Kızılay'ın bir devlet kuruluşu değil, tabir caizse 150 yıllık bir millet kuruluşu olduğunu bilmiyor olabilirler mi?

Kızılay'ın personelinin memur olmadığını bilmiyorlar mı?

Evet! Bilmiyorlar. Bilmek istemediler.

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Çünkü çok iyi örgütlenmiş bir ""na akılları ermiyor.Kar amacı olmadığı için hızla bağışlara ihtiyaç duyan ve yardım kampanyalarıyla ayakta kalan bir kurum olduğunu anlamıyorlar.Farkında bile değiller;Sosyal sorumluluk kampanyalarını anlarlar, çünkü içinde vergiden düşülmüş gösterişli yardım etkinlikleri ve büyük sermaye vardır.Amaanlamaya yanaşmazlar.Gördük işte!Bazıları bu cahillik içinde Kızılay'a karşı nefret üretmeyi bile "muhalefet" sanacak kadarolabiliyor ve kafası karışmış eşini dostunu da yanıltıyor.

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Demek ki, durum basit bir cahillikten ötede...

O yüzden tam burada durup iki noktanın altını kalın biçimde çizeyim.

Bir...

Açık ki, Kızılay'ın yardım seferberlikleri kadar kendini tanıtma kampanyalarına da ihtiyacı var.

İki...

Elazığ depreminin hemen arkasından Kızılay'ın bağış çağrısını görünce, "ben ne yapabilirim?" sorusunu sormadan, insanların üzülmesine bile fırsat bırakmadan Kızılay'a vahşice yüklenenlerin sosyal medyadaki üç beş kişiden ibaret olduğunu sanıyorsanız, yanılıyorsunuz.

Sosyal medyayı küçümsemek ve oradaki tepkileri "trol mızıklanması"ndan ibaret sanmak, gün gelir başımızı derde sokar. Bir kez daha vurgulamış olayım.

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Çin'de tablo karanlıklaşıyor

Biz depreme odaklanmışken Çin'deki salgından gelen haberler bir buzdağıyla karşı karşıya olduğumuz izlenimini arttırıyor.

Pekin ve Şangay'ın da karantina altına alınması bir dönüm noktası olur.

Dostları şu konuda uyarmak isterim.

Dünya komplolarla dolu.

Ama ucuz komplo mantığı ve kolaycı fikir yürütmeler komploları kuranların işine yarıyor.

Mesela Çin'i takip ederken lütfen "enfekte olan"ların sayısıyla karantina altına alınan nüfusu birbirine karıştırmamak gerek.

"56 milyon hasta"dan söz ederek bir yere varamaz, saklanan gerçeği kavrayamayız.