Hallerimizi anlatmak istedikçe dile gitgide daha az güveniyoruz. (ULUS BAKER / Beyin Ekran)

***

Endişe ve cüret, korku ve cesaret, umutsuzluk ve umut birlikte doğarlar; ancak bunların birbirine karışma oranı kişinin sahip olduğu kaynaklara bağlıdır (...) korkular ve hazlar oldukça eşitsiz dağıtılırlar. (/ Bireyselleşmiş Toplum)

***

İnsanlar sevilmek için yaratıldılar. Eşyalar ise kullanılmak için. Dünyadaki kaosun nedeni; eşyaların sevilmeleri ve insanların kullanılmaları... (/ Bu Ülke)

***

Biri ne kadar çok şey biliyorsa, işleri o kadar ters gidiyor demektir. (/ Sıfır Sayı)

***

Çağdaş dünya görüşünün en hayret verici yanlarından biri çirkinliğin, güzellikten daha gerçek bir şey olarak görülmesidir. Bu maddi olanın kutsaldan daha gerçek olduğuna dair seküler söylemin bir başka şeklidir. (/ Reflections)

***

İki kopma biçimi: birinin nedeni uzaklık, diğerininki fazla yakınlık. (/ Siyah Anlar)

***

Her aşk peşinde bir ezeliyet fikrini taşır. (/ Yaşadığım Gibi)

***

İçedönüklük Doğu'nun "stil"idir; dışadönüklük de Batı'nın. (/ On "The Tibetan Book Of The Great Liberation")

***

Sabırsız, sadece şimdiki ana odaklanan bir toplumda, hangi özelliğimizin kalıcı değer taşıdığına nasıl karar verebiliriz? Kısa vadeye kilitlenmiş bir ekonomide nasıl uzun vadeli hedeflere sahip olabiliriz? Her an parçalanan veya yeniden şekillendirilen kurumlarda, karşılıklı sadakat ve bağlılık nasıl sürdürülebilir? (/ Karakter Aşınması)

***

Çağdaş dünyadaki her şey ölüm sanki yokmuş gibi işler. Kimse ona yer vermez: ölüm her yerde bastırılır. Siyasi demeçlerde, reklamlarda, hastaneler, eczaneler ve spor kulüplerinde, bize sunulan indirimli sağlık ve mutluluk programlarında ölümün adı bile anılmaz. Oysa, neye el atsak orada ölüm oradadır. (/ Yalnızlık Dolambacı)

***

Yaşlanmak, iz üzerindeki avcı gibi insanın ensesindedir, arada mesafe bırakma kuralına uymaz. (/ Sakin Olmak)

***

Büyük sorunlar insanın karşısına sokakta çıkar. (/ Tan Kızıllığı)