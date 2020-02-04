Muhalefet değil, milletin makus talihi...

Bitmiyor bu kör talih, bu kötü kader...

Bitmek bilmiyor.

Makus, "baş aşağı, ters, kötü, uğursuz" anlamlarına gelen bir sıfat malum...

Gerçekten bizim şu andaki siyasi muhalefetin yapısı, dili ve işi de öyle...

Hem de dünyanın hararet yaptığı ve Türkiye'nin düşmanlarının bıçaklarını biledikleri bir dönemde böyleler.

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Belki çok sert bir ifade kullandığımı düşünenler vardır...Onlara..." diyenlerin ana muhalefetpartisinde baş tacı yapıldığını..." diye tweet atan hanımın vekilseçtirildiğini...Bir muhalefet vekilinin Meclis kürsüsünden "" diye bağırdığını...Bizzat ana muhalefet liderinin PYD 'yi terör örgütü olarak görmediğini beyan ettiğini hatırlatmak isterim de...Bunu kaç kez söyleyince, akılları alacak?

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İlkokuldan beri biliriz "" deyimini...1921 yılı nisan ayının başında Mustafa Kemal , Batı Cephesi Kumandanı ve Genelkurmay Başkanı İsmet İnönü 'ye çektiği telgrafında şöyle demiştir..."Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz.birlikte bütün vatan, en ücra köşelerine kadar zaferinizi kutluyor."Bugün de o sözler bütün şiddeti ve anlamıyla kulaklarımızda çınlıyor.Ama itiraf edelim ki, içimizden de şöyle soruyoruz:

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Türkiye bağımsızlığını ve geleceğini arıyor.Türkiye, çok kritik eşiklerden dimdik durarak geçiyor.Tek bir ihtiyacı var.Siyasi anafor ortamı değil, sağlam bir siyasi muhalefete muhtaç Türkiye.Ama açık işte!