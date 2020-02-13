En son yazacağımı, başta söyleyeyim...

Daha doğrusu, sorayım...

CHP'yi Kılıçdaroğlu'na teslim eden bürokratik ve ideolojik kafaya siyaset teslim edilir mi?

2010'dan bu yana CHP'yi parça parça ele geçiren küreselci fesat şebekelerine direniş gösteremeyenlerin iddia ettikleri gibi pek ulusalcı, pek devletçi, pek halkçı olduklarına inanılabilir mi?

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Kılıçdaroğlu'nunvar.Kamuoyuna sergilediği yüzü malum.Seçim başarısını falan önemsemeyensanki.Rakiplerini ve kitlesini sersemleştirmekte üzerine yok!Bu yüzünü çok yazdım.Fakat gözlerden kaçan/kaçırılan bir yüzü daha var.Kılıçdaroğlu'nun hem "" tarafını konuşuyoruz, hem de "seçim yenilgilerine rağmen partideki iktidarı hiç sarsılmıyor, bu ne ayak?" diye soruyoruz ya...O "yüz"den işte!

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Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığa geldikten iki yıl sonra yapılanmesela...Baykal-Sav ikilisi sözüm ona bu kurultayda partideki Fetö destekli küreselci tezgaha ağır bir darbe indirecek ve bir daha kimse Kılıçdaroğlu'nu hatırlamayacaktı...Ne oldu?Önce delegeler tarafından yuhalanmıştı Gök, sonra da dövülmüştü.Ne oldu?Kazanacağından emin olan Baykal- Sav ekibi hezimete uğradı.Kılıçdaroğlu taşları öyle bir yerinden oynattı ki, bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.Ne oldu?

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Şu sıralardahayal edenlervar.Geçiniz!..Buna takılıp kalmanın yanlışlığını Deniz Baykal'ın kaset komplosuna uğradıktan sonraki tutumuna bakarak anlayabilirsiniz...Hatırlayın, ""ne laf ettirmedi Baykal, gündeme getirilmesinden hep çekindi.Hatta yakın zamanlarda "" gibi laflar etti.Şunu kabul edelim artık...Kılıçdaroğlu misyonunu "" tamamlamak üzeredir.CHP'nin yerlisi, millisi, devletçisi falan yok, kırıntısı bile kalmadı!