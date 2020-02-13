En son yazacağımı, başta söyleyeyim...
Daha doğrusu, sorayım...
CHP'yi Kılıçdaroğlu'na teslim eden bürokratik ve ideolojik kafaya siyaset teslim edilir mi?
2010'dan bu yana CHP'yi parça parça ele geçiren küreselci fesat şebekelerine direniş gösteremeyenlerin iddia ettikleri gibi pek ulusalcı, pek devletçi, pek halkçı olduklarına inanılabilir mi?
***
Kılıçdaroğlu'nun iki yüzü
var.
Kamuoyuna sergilediği yüzü malum.
Seçim başarısını falan önemsemeyen bir tür siyasi anafor cihazı
sanki.
Rakiplerini ve kitlesini sersemleştirmekte üzerine yok!
Bu yüzünü çok yazdım.
Fakat gözlerden kaçan/kaçırılan bir yüzü daha var.
Otoriter, hedefe kilitlenmeyi bilen ve yoluna çıkanları acımasızca tasfiye eden bir örgüt lideri...
Kılıçdaroğlu'nun hem "siyasi ayak
" tarafını konuşuyoruz, hem de "seçim yenilgilerine rağmen partideki iktidarı hiç sarsılmıyor, bu ne ayak?" diye soruyoruz ya...
O "yüz"den işte!
***
Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığa geldikten iki yıl sonra yapılan 34. Olağan Kurultay
mesela...
Baykal-Sav ikilisi sözüm ona bu kurultayda partideki Fetö destekli küreselci tezgaha ağır bir darbe indirecek ve bir daha kimse Kılıçdaroğlu'nu hatırlamayacaktı...
Ne oldu?
Baykal'ın kurultayda koçbaşı olarak kullandığı Mersin Milletvekili İsa Gök'ü bugün hatırlayan var mı?
Önce delegeler tarafından yuhalanmıştı Gök, sonra da dövülmüştü.
Ne oldu?
Kazanacağından emin olan Baykal- Sav ekibi hezimete uğradı.
Kılıçdaroğlu taşları öyle bir yerinden oynattı ki, bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.
Ne oldu?
O günden bugüne kadar, yani tam sekiz yıl boyunca ulusalcılar birer birer tasfiye oldukları yetmezmiş gibi bütün kirleri de halının altına süpürdüler.
***
Şu sıralarda CHP'nin eski fabrika ayarlarına dönmesini
hayal edenler
var.
Geçiniz!..
Buna takılıp kalmanın yanlışlığını Deniz Baykal'ın kaset komplosuna uğradıktan sonraki tutumuna bakarak anlayabilirsiniz...
Hatırlayın, "Okyanus ötesi
"ne laf ettirmedi Baykal, gündeme getirilmesinden hep çekindi.
Hatta yakın zamanlarda "15 Temmuz'da Gülen'in rolüne çok şaşırdım
" gibi laflar etti.
Şunu kabul edelim artık...
Kılıçdaroğlu misyonunu "başarıyla
" tamamlamak üzeredir.
CHP'nin yerlisi, millisi, devletçisi falan yok, kırıntısı bile kalmadı!