Evet! Bu duyguyu neredeyse her hafta sonu yaşıyorum...
İliklerime kadar hissediyorum bunu...
Kendi adıma seviniyorum.
Çünkü maçlara hiç bakmasam bile o saçma sapan ve kışkırtıcı patırtı gelip beni de buluyor.
O zaman...
Futbola öylesine takılmak yerine çok ciddiye alanlara ve en çok da takım taraftarlığının bir "marifet" olarak gösterildiği çocuklara üzülüyorum.
***
Bir düşünün...
Gözyaşının anlamını ve yerini insan acısı ve hakiki kayıplar
üzerinden
mi öğrenmeli bir çocuk, yoksa tuttuğu takımın kaybetmesi
üzerinden mi?
Düşünün, bir çocuğun kalbini gürül gürül çarptıran aidiyet duygusu bu mu olmalı?
Ya öfke meselesi?
Aklı başında bir yetişkinin öfkesi çok değerli bir enerjiyi barındırır.
Öfkeyi adaletin süvarisi yapmak
mesela ne güzeldir!
Ama adaletle futbolun hiç bağı yok, bunu bir türlü anlayamadınız!
Öyle olur olmaz şeylere ve hele hakeme, futbolcuya, teknik direktöre öfkelenip çok önemli bir şey yapıyormuş gibi ortalarda salınmak nasıl bir aldanış ve aldatılıştır
, nasıl aklını kaybetmektir, düşünün...
***
Dönüp baktım, 16 yıldan fazla sürmüş
futbol yorumculuğum.
2013 sonuna kadar insanların sevgi, bağlılık, sevinç
gibi en değerli duygularını muazzam bir patırtı içinde boşa harcamalarına katkıda bulunmuşum.
Yalan yok!
Şimdi en çok bu işten el ayak çektiğim için memnunum.
Çoktandır, bir bütün olarak futbolla
aram açık.
Anlaşmazlığım Türkiye'deki (hala en eskide kalan, en eski hileleriyle süren) futbol ortamıyla değil, insanın adalet duygusunu temelden zedeleyen endüstriyel/rekabetçi futbolun
bizatihi kendisiyle...
***
Bir zamanlar, "futbol kitleleri uyutuyor olabilir ama kitlelerin de ara sıra uyumaya ihtiyacı var, yeter ki gördüğü kabus değil, güzel rüyalar olsun" derdim.
Fazla lacivert laflarmış.
Yanılıyormuşum.
Hele bizde kabus hiç bitmiyormuş!
Şimdi bu satırlar için yine sosyal medyada kim bilir ne laflar işiteceğim?
Alay edecekler, horlayacaklar.
Hatta içlerinden bu sözlerimi bile bir taraftarlık tutumu olarak yorumlayanlar çıkacak ve söylediklerine derinden inanacaklar.
Ama ne fark eder, benim içim çok rahat.