Siz TV karşısında dertlenerek Çin'deki koronavirüs salgını haberlerini izlerken ergen oğlunuz odasına kapanmış "yeryüzünü virüs yoluyla ele geçirme" oyunu oynuyor olabilir. Metrobüste karşınızda oturan gencin cep telefonundan "Pandemic" (Salgın) oyununu açıp dışında olup bitenlerle ilişkisini kesmiş olabileceğini hiç aklınıza getiriyor musunuz?.. Bu oyunlar satın alınmaları için gençlerin zihnini şu sözlerle çeliyorlar: "Kendi virüsünü yarat, yeryüzü senin olsun! Oyuna başla ve hastalık korkusuyla kaçışan mültecilerin bir ülkeden diğerine geçişlerini kontrol et, savaş çıkar, barış yap!" Hani ara ara soruyorum ya "nasıl bir dünyada yaşıyoruz, bilmem farkında mısınız?" diye... Bu da bir kenarda not olarak kalsın.

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Aşk, bu alabildiğinehızlı, bu sürekli kıpırdanan dünyayaayak uydurabilir mi? Oysa aşk,coşkun hoşnutlukların değil bekleyişin(durup beklemenin) akrabasıdır.Roland Barthes şöyle sorar ya kendine:" ( Dikkat, burada kastedilen platonikısrar değildir!)

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Düni (Nezlesi) adı verilen büyük salgını üzerine yazdım, okumuşsunuzdur. Yeryüzü nüfusunun üçte birini yakalayan ve on milyonlarca insanı öldüren bu salgının günümüzün toplumsal hafızasında yer etmemiş olması çok ilginç.Oysa İspanyol gribine yakalanıp kurtulan çok sayıda ünlü tarihi şahsiyet var. Sırf o yüzden bile aklımızda yer etmeliydi. Mesela Kafka, Gandi, Roosevelt, Walt Disney kurtuldular. Bir iddiaya göre Mustafa Kemal de Viyana'da bu hastalığa yakalanmış, Akaretler'deki evinde tedavi olmuştu.

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Belki günümüzün kaçınılmazgidişatı... Ama kapanıp başkabir işyerine dönen kitapçının önündengeçerken pek "kültürlü" (!) bir havayla"ayyy yazık olmuş, kitapçı gitmiş"diyenlerin çokluğu dikkatimi çekiyor.Sanırsınız ki, o kitapçıdan her haftakucak dolusu kitap almışlar. Yok, tabiiöyle bir şey!

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Haftanın tadı mı? Bir kez daha Kadıköy'dekiBu kez yer elmalı günün salatası da enfesti.