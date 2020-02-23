Gerçekçilik, en açık gerçekleri yeniden araştırma gücüdür. (KEMAL TAHİR / Notlar-1)
***Herkesin asıl ihtiyacı bazı hakikatlerle yüzleşebilme erdemidir; mesela acıyı asla ortadan kaldıramayacağız, bütün hastalıkları tedavi edemeyeceğiz ve elbette öleceğiz. (IVAN ILLICH / Hayat, Ölüm ve İnsanın Sınırları, N.P.Q, Cilt 2, sayı 8)
***Hayatın en acımasız ironisidir: Ne zaman kendini yalnız hissetsen, gerçekten kendi başına kalma zamanın gelmiş demektir. (DOUGLAS COUPLAND / Shampoo Planet)
***Bana kim olduğunu değil, kim olmak istediğini söyle. Aksi takdirde kim, kim olduğunu biliyor ki? (CEMİL MERİÇ / Bu Ülke)
***Fakat istemek olmak mıdır? Bir kurbağanın da fil olmak istemediği ne malum?
***Kibir, düşüşten sonra gelir. (KARL KRAUS / Deyişler, Karşı Deyişler)
***Tıkalı bir otobanda beyhude yere sinirli sinirli araba sürmüyorum ki artık. Taşlı bir patikada eşekle giderken işler farklı yürüyor:
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***Toptan deliliğimizin adı akıl sağlığıdır (...) Şu son elli yıla bakın, normal denilen insanlar belki de yüz milyon kendileri gibi normal insanı öldürdüler. (R. D. LAING / The Politics of Experience)
***Çağdaş toplum gösteri toplumudur. Bu olayı tahlil eden kitapların da tanınmak için kendilerini gösteriye adamaları tuhaftır (...) Dünyanın sahiplerinin yaptıkları şeyler hakkındaki boş tartışmalar da böylece bizzat gösteri tarafından düzenlenir. (GUY DEBORD / Gösteri Toplumu)
***Artık çok geç. Her zaman hep geç olacak.