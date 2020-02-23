Gerçekçilik, en açık gerçekleri yeniden araştırma gücüdür. (KEMAL TAHİR / Notlar-1)

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Herkesin asıl ihtiyacı bazı hakikatlerle yüzleşebilme erdemidir; mesela acıyı asla ortadan kaldıramayacağız, bütün hastalıkları tedavi edemeyeceğiz ve elbette öleceğiz. (/ Hayat, Ölüm ve İnsanın Sınırları, N.P.Q, Cilt 2, sayı 8)

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Hayatın en acımasız ironisidir: Ne zaman kendini yalnız hissetsen, gerçekten kendi başına kalma zamanın gelmiş demektir. (/ Shampoo Planet)

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Bana kim olduğunu değil, kim olmak istediğini söyle. Aksi takdirde kim, kim olduğunu biliyor ki? (/ Bu Ülke)

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Fakat istemek olmak mıdır? Bir kurbağanın da fil olmak istemediği ne malum?/ Yaşayan Ölü)

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Kibir, düşüşten sonra gelir. (/ Deyişler, Karşı Deyişler)

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Tıkalı bir otobanda beyhude yere sinirli sinirli araba sürmüyorum ki artık. Taşlı bir patikada eşekle giderken işler farklı yürüyor:Sabır denen şey, bir kundak gibi, rüzgarsız denizde bir tekne gibi bir o yana bir bu yana salınan bir hülya haline geliyor. Bu anı sürdürmek ve bütün azametiyle hayatın her anına yaymak gibi bir lütuf oluyor. (/ Eşeklerin Bilgeliği)

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Karşı kaldırımda bir Mercedes durdu. Genç mi genç bir oğlan, eline birkaç dergi alıp soruyor; "Aşkım, cicim, hangi dergiyi istemiştin, bir tanem?" (...) İyi ki dedim içimden, eski komşularımız Behice Hanım ölmüş. İyi ki Meliha Teyzeler ölmüş. İyi ki annem ölmüş. Bu aşkım, cicim laflarını duysalardı kahrederlerdi. Sanki yüreklerinin bir köşesinde hep onların kazanacağını hissetmişler gibi kanser manser bahane, usulca ölüp gittiler, 50-55 yaşlarında... (/ İhtiyar Kemancı)

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Toptan deliliğimizin adı akıl sağlığıdır (...) Şu son elli yıla bakın, normal denilen insanlar belki de yüz milyon kendileri gibi normal insanı öldürdüler. (/ The Politics of Experience)

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Çağdaş toplum gösteri toplumudur. Bu olayı tahlil eden kitapların da tanınmak için kendilerini gösteriye adamaları tuhaftır (...) Dünyanın sahiplerinin yaptıkları şeyler hakkındaki boş tartışmalar da böylece bizzat gösteri tarafından düzenlenir. (/ Gösteri Toplumu)

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Artık çok geç. Her zaman hep geç olacak./ Düşüş)