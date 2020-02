Birkaç yıl önce Gezi'den bir fotoğrafı sosyal medyaya aktarmıştım.

Şimdilerde" prestijli muhalif gazeteci" kontenjanından ekmek yiyen (şimdi adı lazım değil) bir gazeteci tahrip edilmiş bir minibüsün önünde beşlik simit gibi gülerek poz vermişti o fotoğrafta...

O minibüs neyin nesi miydi?

Bu gazetecinin yıllarca ekmek yediği, hatta ünlendiği kanalın yayın aracıydı.

Hani normal insanların mahcup olacağı, en azından poz verirken gülmekten kaçınacağı türden bir tablo, değil mi?

Ne oldu sonra?Öğrendim ki benzer tavrı başkalarına da göstermiş.O halde soralım...söz konusu gazetecikendisini bu kadar mutlu edenfotoğrafın daha sonra gündemegetirilmesine neden bu kadaröfkelenmişti?

Gezi davası hakkında verilen kararoldu.Neymiş?Gezi'de tahrip edilen yayın araçları, yanan belediye otobüsleri, zarar gören kamu malları ve yakılıp yıkılan yerler, zarar gören yokmuş...Bir yanılsamaymış sanki bütün yaşananlar...İstemişler ki, geriye "masalı kalsın!Onlara güven veren şey ne peki?

Dikkatinizi çekiyordur.Sancılı oluyor ama her yıl, her ay, hatta her hafta Batı demokrasisinin bir yaldızı dökülüyor.Gezi davası hakkında beraat kararı verildiği gün TRTWorld Berlin muhabirişöyle soruyordu: "Dalga geçmekte haklıydı Yunus.Öyle ya, Alman makamları Gezi ve benzeri davalarla hep çok ilgiliydiler.Ya kendileri de sanıkmış gibi ya da pek üstten bakmayı tercih ediyorlar, hep Türk yargısına "yol gösteriyor"lardı.Oysa Fransa'da Sarı Yelekliler eylemlerine polisin sert tepkisi sorulduğunda, aynı Alman Dışişleri Bakanlığı "" demişti.

Turnusol soru şudur: Neden Batı'ya göre "yok?Şimdi sıra sizde sevgili okur...Nedenleri alt alta sıralayın...