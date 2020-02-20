Güzellik ayrı bir şey, parıltı biraz daha farklı.

Güzel kadınlar bilirim, solgundurlar; hatta buz gibi soğukturlar.

Yakışıklı adamlar bilirim, hoşlukları bıçak gibi keser, üstelik hakiki bir dertle vaktinden evvel yaşlanmış gibidirler.

Güzellik ve parıltının bir arada oluşu nadirdir.

Ve "parıltı" doğal bir makyaj gibidir.

Göz kamaştırarak örter.

Enerjidir, içerdeki öfkeyi saklar, biriktirir, dönüştürür.

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Bilmem, yukarıdaki satırları okuyuncaaklınıza geldi mi?"Burcu'nun çok uzaklardan bile fark edilen parıltısı meğer ne derin öfke ve kırgınlıkların enerjisini yansıtıyormuş" dediniz mi içinizden?Ve her yetişkin kişilik aslında çocuklukta yaşananlarla inşa ediliyor.Bunları artık bilmeyen yok!Fakat gündelik patırtı içinde bildiklerimizi unutmayı tercih ediyoruz., bir YouTube kanalında yaptığı açıklamalarlahepimize bir kez daha hatırlattı.

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Babanınsini tercih ederek iki küçük kızını büyükanne ve büyükbabaya bırakıp gitmesi...Annenin yeni bir evlilik yapıp ilk evliliğinden olan kızlarının kendisine "demeyi yasaklaması...Babanın evdeyken de, gittikten sonra da "" ve şiddeti...Hortumla dövülen küçük Burcu...Anne ve babaya karşıAdalet arayışının aşırı "öznelleşmesi" ve olup bitenlerin yetişkinlik dönemi ilişkilerini belirlemesi... Burcu Esmersoy bütün bunları abartmadan, gösterişçiliğe kaçmadan, gerçek biranlatmış.

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Bakıyorum, ülke gündeminin aşırı sıcaklığına rağmen çevremdeki pek çok insan bu olayı konuşuyor.Ama kolaycı yorumların tuzağına düşmemek gerek.Malum, hepimizde "" deyip kendimiziBu sıkıntıları parçalanmış ailelereveya belli kesimlere özgü bir "yamukluk"olarak görmek de pek yaygın bir yanılgıdır.Oysa çocukluk yaraları çeşit çeşit..Önce ünlü piyes yazarı'in şu sözünü bir yere kaydedelim,gerisini yine konuşuruz: "