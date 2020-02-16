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HAŞMET BABAOĞLU
16 Şubat 2020, Pazar HAŞMET BABAOĞLU

Altını çizdiğim satırlar-104

Gelecekten gelen sarsıntılar... (GEOFF DYER / Zona)

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Hayatım tarafından tuzağa düşürüldüm. (A. TARKOVSKİ / )

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Bir oyun oynuyorlar. Oynamıyormuş gibi yapma oyunu. Onların oyununu oynamaktan başka çarem yok, oyunu gördüğümü görmeme oyunu. ( R. D. LAING / Düğümler)

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İçimizde bir yargıç ve suçlu vardır ama jüri yoktur. (ADAM PHILLIPS / Yasak Olmayan Hazlar)

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Mantıklı olmak her zaman kolaydır. Ama sonuna kadar mantıklı olmak, işte o neredeyse imkansızdır. (ALBERT CAMUS / Sisifos Söylencesi)

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Belki de bazı şeyler, bazı anlarda ancak tırnak içinde yaşanabiliyor, anlatılabiliyor, anlaşılabiliyordur. Pessoa'nın ifadeleriyle anlatacak olursak, konuşamayarak başladığımız ömrümüzü anlatamayarak geçirip tamamlarız. (RAMAZAN SARISAKAL / Kintsugi-Daha Kusurlu ve Daha Değerli)

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İyi bir hayat yaşama kaygısı, git gide hayatta kalma kaygısına dönüşüyor. (BYUNG-CHUL HAN / Yorgunluk Toplumu)

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Her şeyden haberdar olunan dünyada, derinliğine düşünmek için zaman yok. İktisat düşünmeyi engelliyor çünkü. (METİN SARFATİ / Uygarlığın Bunalımı)

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"Bırakınız ne yaparlarsa yapsınlar" şiarı, kalplerin mühürlenip ruhların kararacağı günlerin şaşmaz habercisiydi. (Ş. TEOMAN DURALI / Çağdaş Küresel Medeniyet)

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Bu dünya kapalı bir kapıdır. Engeldir ve aynı zamanda geçit... (SIMONE WEIL / Yerçekimi ve İnayet)

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En sevdiğim ağaç çınardır (...) Her çınarda bir dede edası vardır. Onlar toprağımızın hakiki gururudur; belki dedelerimiz o heybetli, o dağ sükunetini onlardan öğrendiler. (A. H. TANPINAR / Beş Şehir)

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Bulutlar, dağlar, ağaçlar insandan anlar. Biz çoğu zaman anlamayız (...) Dağlar insandaki kibrin alınmasına da yardımcı olur. Büyüklük duygunuz yerinden oynar. (İBRAHİM TENEKECİ / Yüksek Kader)

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Modern ideolojiler yokken nerede isem, şimdi de oradayım. Memleketteyim. Modern ideolojiler gelmeden önce ne idiysem şimdi de oyum (...) Memlekete "memleket"ten bakıyorum. Sağcı, solcu, vb. değil, memleketçiyim. (HÜSAMETTİN ARSLAN / Twitmania, Etnomania, Şiddetmania)

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