Hafta sonu sosyal medyanın gözdesi bir A380'in Heathrow Havalimanı'na inişini gösteren videoydu.
Kanat altlarında iki motoruyla dev uçak tam piste doğru yaklaşırken öyle bir yan rüzgar almıştı ki...
Kuyruğu bir yana, burnu başka yana savruluyordu.
Koca gövdeyi düzgün tutmakta fena halde zorlanıp yine de inen Etihad Airways'in pilotu bütün sosyal medya âleminde alkışlarla karşılandı.
Aslına bakılırsa bu tür inişler havacılık âleminde olağanüstü şeyler değildi. Sık rastlanıyordu.
Ama bizde videonun etkisi farklı oldu.
Herkes şunu sordu: Ya bu görüntü İstanbul Havalimanı'nda çekilseydi?..
A380'in inişini yüzümüzde sakin bir gülümsemeyle izlemek ve çıkacak tartışmalara aldırmamak mümkün olur muydu?
***
Londra'nın ana havalimanı Heathrow'un sözü geçtiğine göre...
Şundan da bahsetmeliyim...
Şubat başında Ciara fırtınası ve aşırı yoğun yağış nedeniyle Heathrow'da bir gün içinde 472 uçuş iptal edilmişti.
O gün Instagram sayfama bu iptalleri gösteren panonun fotoğrafını koyup üzerine "Ne o? Yoksa onlarda mı Heathrow'u yanlış yere inşa etmişler?"
diye yazmıştım.
Eh, İstanbul Havalimanı'ndan fırtına nedeniyle gün içindeki yüzlerce uçuştan sadece ikisi rötar yaptı diye "delirenler"
le dalga geçmek hakkım değil miydi?
Ne oldu?
Hemen takipten çıktılar.
Birçoğu da mesaj attı.
"Bizi ötekileştiriyorsunuz
" diye (hep onlar haklılar, malum!) başlayıp "Heathrow başka, İstanbul başka"
diye (niye başka, onu anlatabilene rastlamadım) bitirdiler mesajlarını...
***
Çok soft ama aslında zemini pek derin bir noktadan başladım ama sert bir gerçeğe vurgu yapacağım...
Bu kafaların iflah olmazlığı...
Bu hipnoz hali bizi ciddi biçimde düşündürmeli!
Hani darbe tartışmaları yapılıyor ya...
Darbe her zaman hükümet devirmekle yapılmaz. Bazen zihinler de devrilir!
Bize zaten bu türden bir "darbe
" yapılmış!
Hatta bir kesimimizin zihni çoktan işgal edilmiş
, mevcudiyetleri çoktan
memleketten kopartılmış...
Bunu "siyasi muhalefet
" diye yutturmaya çalışıyorlar ve yutuyoruz maalesef.
Hayır, bu tedavi edilemez "delilik"
ile siyasetin ve muhalefetin ne ilgisi var?
Ama şurası kesin...
Hangi kesimden olursa olsun, memleketini savunanların bunlarla işi zor.
Bunu bilelim.