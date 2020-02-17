İşin esası şu...

Çin, virüs yoluyla Çin'e hapsedildi.

Bu virüsün aynı zamanda ölümcül bir ekonomik/sosyal hastalığın tetikçisi olabileceğini görmezden gelmek mümkün mü?

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Düşünün...İki ay öncesine kadar Çin'in ""liğini konuşuyorduk.Afrika'nın geniş tarım alanlarında, Asya'nın her köşesinde...Hatta İsrail'de...Elbette küresel ekonominin göbeğinde...Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkenin umut bağladığı yeni yatırımlarda...Köşeye sıkışan İran'ın geleceğinde...Şimdi koca ülkenin gözü kendinden ötesine bakamıyor.Bu soruya cevap aradığınızda göreceksiniz ki, bir salgından çok daha büyük bir problemle karşı karşıyayız.

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Dönelim Çin'in içine...Sadece evlerden zorla ve tekme tokat götürülenlerin video görüntüleri değil, Vuhan'da duvarlara asılan "ilanları "nin haşin politikalarının her an dirilebileceğini düşündürüyor insanlara.Salgın başladığından beri sizlere sürekliboşuna değildi.Şimdi Çi ve ekibi salgının olduğu yerlerde demir yumruğunu gösteriyor.Batı'daki salgın hastalık uzmanları şöyle düşünüyor:Haksız sayılmazlar.Çünkü ÇKP dünya üzerinde gerektiğinde "sosyal siyaset modelini ve yeniden izolasyonu seçebilecektek iktidar örgütü.Ama bu boyutta bir krizin son kertede partinin içini değiştireceği de unutulmamalı.

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Virüsün yayılma ve öldürme hızının zirve yapıp düşme eğilimine gireceği tahmin ediliyor.Hiçbir şey eskisi gibi olmaz, demektir.Son yıllarımızı İpek Yolu (Bir Kuşak Bir Yol) projesini konuşarak geçirdik.Bu yazdan itibaren dünya bambaşka projelerden söz etmeye başlarsa, şaşırmayalım.Kendimi tuttum, komplo fikirlerinden uzak kalarak serinkanlı biçimde tabloyu buraya aktardım.Nasılsa, olay bizatihi komplo!