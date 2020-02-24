İnsan, toplum, devlet...
Hepsi için aynı kalan düsturlar; ilkeler, alınacak dersler var.
Ağır olanı hafife almamak gerekiyor mesela...
Hele tarihi, asla!
Çünkü gün gelir olanca ağırlıklarını sırtınıza bırakıverirler.
Önce bunları bir kenara kaydedelim.
Sonra günlerin getirdiklerine göz atalım...
***
Hegemonlar
sabırlıdır, tahlil ederler,
hesap kitap
yaparlar ve zamanlarını
beklerler.
Ne demek istediğimi açabilmek için çok güncel bir örnek vereceğim...
Geçen Kasım ayında Rusya
ve Ukrayna çatışmasının geleceğine ilişkin kaleme alınmış bir yazının bizi ilgilendiren bölümünü kısaltarak aktaracağım...
"Rusya, Türkiye ile flört ederek NATO ile arasının açılmasına çalışıyor. Ancak Erdoğan'ın Türkiye'sinin uluslararası ilişkiler ajandası tabiatı gereği Rus karşıtı
dır. Çünkü yeni Osmanlı ve pan-Türkçü bir temele sahiptir." (Ukraine and Russia's Long Prophesised Road to Annihilation/ Insideover, 19/11/2019)
***
Dahası var...
Torino Üniversitesi'nden Emanuel Pietrebon (aslında böyle yazılarda yazarların kimliği önemsizdir) şunları da söylüyor.
"Washington açıkça Ankara'nın S-400'leri almasına ve Rusya'yla flörtüne imkan tanıdı
ve böylece
Rusya'nın dikkatini dağıtıp Doğu Avrupa
ve Balkanlardaki etkisini daha fazla arttırma
çabalarının zayıflamasını istedi."
Peki şimdi hangi noktadayız?
NATO'nun
bir yandan Doğu Avrupa yığınağını iyice yükseltirken bir yandan da Suriye'ye
(bizim üzerimizden) kesin dönüş hazırlıkları yaptığı
zamandayız.
Bu bahar Doğu Avrupa'yı da çok konuşacağız.
***
Gelelim Çin
'e...
Bu söz ister istemez "şu virüs konusuna gelelim" anlamını da taşıyor.
Çin ve İran...
Virüs salgınının en sert şekilde tehdit ettiği iki ülke.
ABD'yi merkez alan dünya düzenini, yaptırımları, planları umursamayan ve
(Çin'den gelecek
400 milyar dolar anlaşması üzerinden) dayanışan iki ülke...
Virüs...
Sanki nokta atışı gibi.
Rusya'nın nerede duracağı da çok önemli.
"İpek Yolu"nu seven Rusya'yla nereye kadar gidebileceğini test etmek istiyor Derin ABD...
Rusya ve virüs mü?
Onu zaman gösterecek, belki hiç "bilgimiz
" olmayacak.
***
Hegemonlar dünyasında bağımsız çıkarlarını
kollamak zor iş.
İnce çalışmak gerekiyor.
Sabırla tahlil etmek ve plan yapmak gerekiyor.
Tıpkı onlar gibi...