"Biliyorsunuzdur" diyor yan masadaki adam...

"Libya'da 15 askerimiz şehit olmuş, hatta biri de generalmiş..."

Bir kafede dostlarla buluşmuş laflarken bu müdahale canımızı sıkıyor.

İçimden acaba hiç aldırmasam mı diye geçirirken adamın yüzündeki manasız sırıtmayı fark ediyorum.

Böyle haberlerden memnuniyet çıkartacak bir sosyolojinin "üretilebilmiş" olması bizim büyük çaresizliğimiz...

"Yalan" diyorum sert biçimde...

"Bir düşman propagandası bu... Anlamıyorum, niye Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına itibar etmiyorsunuz?"

Adam gene sırıtarak "arkadaşlarım söyledi" diyor.

Sanırsın arkadaşları Hafter'in ve FETÖ'nün medya ekibinde çalışıyor!

İçimize devasa bir ağırlık çöküyor o anda.

İhanet çizgisinin bu kadar sıradanlaşması cidden üzücü...

***

Hangi hekim, diyeceksiniz şimdi..."Bilmemne hastahanesinde ameliyat olan bir arkadaşım söyledi," anlatılarındaki hekim...WhatsApp'ım böyle mesajlarla dolu.Niye yapıyorsunuz arkadaşlar?Endişenizin büyümesinden konfor çıkartacak kadar kafayı yemediniz herhalde!Yok,, kötüsünüz.

***

Ne oldu?Sonundada anlamış olduk. Mağdurları paralarınıalmak için BDDK'ya başvurmaya çağırdı.Ülkenin ana muhalafet liderinin durumu bu...Hak getire...Kaset komplosuyla genel başkanlığa gelenin ehliyeti de bu kadar olur.Ama bu laflar dillerinden düşmez.Neden? Çünkü ilk iş olarak kendiseviyesini öyle, artık hiçbir şey fayda etmiyor.

***